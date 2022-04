L'appuntamento con Un posto al sole è confermato per la serata di venerdì 8 aprile. Le anticipazioni rivelano che, al centro della trama, ci saranno le vicende della coppia Angela-Franco, dato che i due si ritroveranno ai ferri corti.

Occhi puntati anche su Fabrizio che, dopo il suo ritorno in città, finirà per spiazzare Marina con una notizia del tutto inaspettata e inattesa.

Angela decide di ripartire: anticipazioni Un posto al sole 8 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole che sarà trasmessa venerdì 8 aprile in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Angela informerà Franco della sua decisione di partire di nuovo e quindi lasciare Napoli.

Malgrado i problemi familiari che stanno affrontando con la piccola Bianca, Angela farà questa scelta a dir poco inaspettata, che finirà per mettere in crisi anche il suo legame con Franco.

L'uomo, infatti, resterà a dir poco deluso e al tempo stesso sconcertato dalla leggerezza di questa decisione di Angela.

Come se non bastasse, la ripartenza della donna rischia seriamente di far peggiorare la situazione in cui si trova Bianca. La ragazzina, complice l'assenza di sua mamma, potrebbe ritrovarsi sempre più vittima della web-challenge che ha rischiato di metterla in serio pericolo.

Fabrizio ritorna in città e spiazza Marina

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Angela tornerà indietro sui suoi passi, le anticipazioni di Un posto al sole di venerdì 8 aprile 2022, rivelano che Fabrizio farà il suo ritorno in città dopo essere stato per qualche settimana a Milano.

Rientrato a Napoli, l'uomo si preparerà ad informare Marina con una notizia a dir poco inaspettata che finirà per spiazzare la donna. Di cosa si tratti non è noto e verrà approfondito nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera Rai.

Spazio anche alle vicende di Alberto Palladini: gli spoiler di Un posto al sole rivelano che, dopo aver aver trascorso una intera giornata in compagnia del piccolo Federico, lo riporterà di nuovo da sua mamma Clara.

Alberto farà una scoperta inattesa su Clara: anticipazioni Un posto al sole

Tuttavia, una volta approdato a casa della donna, Alberto farà una scoperta a dir poco inattesa, che finirà per scatenare nuovamente la sua rabbia e la sua ira nei confronti della mamma di suo figlio.

Si conclude così questa nuova settimana trionfante di Un posto al sole, la fortunata soap opera serale di Rai 3, che tutti i giorni appassiona una media di oltre 1,7 milioni di spettatori nell'access prime time della tv di Stato.

Anche in questi ultimi episodi trasmessi in tv, la media di share è stata superiore al 7% con picchi che hanno toccato anche il 9% nonostante la complicata fascia oraria, dominata in questo periodo soprattutto dall'informazione politica dei vari talk show che popolano su Rete 4 e La 7.