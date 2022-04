Variazione di palinsesto in arrivo per Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che si fermerà nella giornata di lunedì 18 aprile 2022.

Gli spettatori che il prossimo lunedì si collegheranno alle 14:45 su Canale 5, per seguire il nuovo appuntamento con il dating show, rimarranno profondamente delusi nel momento in cui noteranno che al suo posto c'è un film.

Il 18 aprile salta l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, la programmazione di Canale 5 subirà delle modifiche per la giornata di lunedì 18 aprile.

A farne le spese saranno proprio le trasmissioni di Maria De Filippi, che osserveranno un turno di stop e non saranno in onda nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Così alle 14:45 circa salterà l'appuntamento con Uomini e donne: il talk show dei sentimenti non sarà trasmesso nella giornata di Pasquetta, come da tradizione, ma verrà sostituito da un film d'amore del ciclo Inga Lindstrom, che tradizionalmente popolano il palinsesto estivo della rete ammiraglia.

A saltare nella giornata di lunedì 18 aprile sarà anche l'appuntamento con Amici 21, di cui non verrà trasmesso il tradizionale appuntamento del daytime.

Perché Uomini e donne non va in onda il 18 aprile in tv

Anche quest'anno le trasmissioni di Maria De Filippi subiranno delle variazioni di palinsesto in occasione della giornata di Pasquetta.

Non è la prima volta che ciò accade: sebbene Uomini e donne e Amici siano entrambi registrati con largo anticipo rispetto alla messa in onda, si preferisce non trasmettere le due trasmissioni nei periodi di festa.

Situazione differente, invece, per tutte le altre trasmissioni del daytime di Canale 5: Pomeriggio 5, ad esempio, andrà regolarmente in onda lunedì 18 aprile, così come in prime time ci sarà spazio per la nuova puntata serale in diretta de L'Isola dei famosi 2022 condotto da Ilary Blasi.

Le anticipazioni di Uomini e donne: Ida e Riccardo di nuovo vicini

Intanto le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, previste per il mese di aprile, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis su un nuovo riavvicinamento che vedrà coinvolti Riccardo Guarnieri e la sua ex fidanzata Ida Platano.

I due avranno modo di confrontarsi dopo essersi rivisti in trasmissione e il cavaliere non nasconderà di essere un po' in crisi per questa situazione. Tra i due è ancora possibile un ritorno di fiamma? La risposta nel corso delle prossime registrazioni.

Per quanto riguarda invece Gemma Galgani, la dama torinese continuerà a essere meno presente in studio: le sue vicende sentimentali, infatti, pare che non siano più interessanti come un tempo.