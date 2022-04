Proseguono spedite le puntate de Il Paradiso delle Signore 6: la sesta stagione della soap sta appassionando i telespettatori di Rai 1. Una delle vicende che sta tenendo banco nelle ultime puntate è la questione che riguarda Marco e la rottura con Gemma. Di Sant'Erasmo, non potendo più nascondere ciò che prova per Stefania, ha deciso di lasciare Gemma. Nel corso dell'appuntamento del 12 aprile, però, si vedrà una Zanatta tutt'altro che rassegnata all'idea di aver perso l'amore. Secondo la ragazza, infatti, potrebbe ancora esserci un modo per sistemare la situazione con Marco.

Salvatore sarà alle prese con l'organizzazione delle sue nozze, ma qualcosa andrà storto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 12 aprile: Salvo chiede a Marcello di fargli da testimone

Salvatore sarà alle prese con l'organizzazione del suo matrimonio con Anna. Il ragazzo non avrà dubbi su chi possa essere la persona adatta a fargli da testimone. Nonostante il bel rapporto con la sorella Tina e il cugino Rocco, la scelta del figlio di Agnese ricadrà su Marcello. I due amici hanno vissuto insieme tante avventure alla Caffetteria e per il fratello di Tina, Marcello sarà il prescelto per questo ruolo così importante. Purtroppo, però, per Salvatore non tutto andrà liscio come previsto. Il giovane Amato deciderà di fare una sorpresa alla fidanzata, ma dovrà fare i conti con un imprevisto.

Proseguiranno spediti i piani del perfido Dante. Romagnoli, infatti, acquisterà dei negozi in America e il suo scopo sarà quello di aprirli a marchio Paradiso, ovviamente all'insaputa di Vittorio Conti. Quest'ultimo, nonostante sia all'oscuro dei piani del suo socio, ha sempre sospettato che l'imprenditore covasse qualcosa di losco ai suoi danni e che si sia avvicinato alla cognata per uno scopo per preciso.

Spoiler Il Paradiso delle Signore del 12 aprile: Gemma sospettosa di Stefania

L'appuntamento del 12 aprile con Il Paradiso delle Signore mostrerà anche una Gemma più determinata che mai a riconquistare il suo amato Marco. La ragazza continuerà a essere ignara del fatto che il nipote della contessa provi dei sentimenti molto forti per la figlia di Gloria.

Zanatta, però, inizierà a nutrire i primi dubbi nei riguardi di Stefania e a pensare che lei possa centrare qualcosa in questa rottura. Nel suo tentativo di riconquista, Gemma riceverà l'aiuto di Adelaide. Quest'ultima, dopo aver messo per un lungo tempo alla prova la ragazza, l'ha accettata come fidanzata del nipote. Adesso che lui ha cambiato idea, Adelaide si dimostrerà comunque disponibile con la figlia di Veronica. Le due donne si coalizzeranno per far cambiare idea a Marco.