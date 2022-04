Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e gli spoiler della registrazione del 9 aprile 2022, rivelano che al centro dell'attenzione ci sono stati ancora una volta Ida Platano e il suo ex Riccardo Guarnieri.

I due, da quando si sono ritrovati di nuovo nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, hanno catalizzato l'attenzione degli spettatori e sono costantemente al centro delle dinamiche. Nel corso dell'ultima registrazione del programma dei sentimenti Mediaset, Riccardo non ha nascosto di essere in crisi per questa situazione.

Registrazione Uomini e donne 9 aprile, spoiler: Ida e Riccardo complici, Tina sbotta

Nel dettaglio, gli spoiler della nuova registrazione di Uomini e donne del 9 aprile 2022, rivelano che in studio si è parlato fra gli altri di Ida e Riccardo, dato che, al termine delle riprese di precedenti, i due hanno avuto modo di parlare e quindi di stare un po' di tempo insieme. Riccardo non ha nascosto la propria confusione, non ha fatto capire bene che cosa voglia e quindi se possa esserci ancora spazio per la sua ex fidanzata Ida Platano.

Immediata la reazione di Tina Cipollari che non l'ha fatta passare liscia ad Ida e Riccardo: l'opinionista di Uomini e donne ha prontamente sbottato e attaccato i due protagonisti del trono over, che si sono ritrovati così al centro delle polemiche in studio.

Non è comunque noto con precisione che cosa Tina abbia detto ai due.

Gemma Galgani ancora ignorata in studio a U&D

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova registrazione del 9 aprile 2022, rivelano che Gloria ha ammesso di essere interessata a Riccardo Guarnieri, confermando che di fatto il cavaliere sarebbe il suo tipo ideale.

Al tempo stesso, però, la dama del trono over ha ammesso di farsi influenzare molto da tutti gli altri ed ha detto che si vuole prendere un po' di tempo per poter pensare e quindi riflettere su da farsi.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, anche nel corso delle riprese di questo sabato pomeriggio, è rimasta fuori dalle dinamiche: ormai sembra non essere più al centro dell'attenzione.

Veronica litiga con un corteggiatore: anticipazioni registrazione U&D del 9 aprile

Spazio poi alle vicende del trono classico: gli spoiler della registrazione di Uomini e donne rivelano che la tronista Veronica si è ritrovata al centro di una accesa discussione che l'ha vista protagonista con uno dei suoi corteggiatori.

Il motivo della lite? Dei fiori che Matteo le ha fatto recapitare nel momento in cui la tronista si trovava in esterna con un altro pretendente.

Gli spoiler di questa nuova registrazione di Uomini e donne, rivelano che c'è stato spazio anche per il ritorno in studio di Tinì. Dopo svariate puntate di assenza, l'opinionista è riapparsa di nuovo nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.