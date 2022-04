Settimana da non perdere quella de Il Paradiso delle Signore, che si avvia verso il gran finale di stagione. Che cosa succede nella puntata di martedì 12 aprile in onda su Rai 1? Dante non si ferma, nonostante abbia salvato la lotteria del primo aprile rimettendo nella bolla di vetro il cioccolatino con il biglietto vincente. Lo ha fatto solo per non mettere nei guai Beatrice, perché la sua sete di vendetta ai danni di Conti non si è ancora placata. Intanto, Flavia e Fiorenza hanno stretto un'alleanza perfida, volta a far sborsare a Torrebruna i soldi per il finto intervento al quale la furba Brancia dovrebbe sottoporsi per avere una speranza di vita.

Flavia sta ingannando spudoratamente Ludovica: prima il teatrale svenimento al Circolo, poi la tachicardia e i sudori freddi notturni. Un perfetto copione studiato con Fiorenza, che è certa di portare a segno la loro macchinazione. Occhio anche a Stefania e Marco, che dovranno stare molto attenti alla furia di Gemma, lasciata di punto in bianco dal bel Sant'Erasmo.

Il Paradiso delle Signore 6 puntata 147 martedì 12 aprile 2022

Tempo di vacanze pasquali anche al Paradiso delle Signore. A casa Colombo regna la gioia dopo tanto tempo. Armando e Agnese sono felici e Salvatore pensa al suo matrimonio con Anna. Per amore suo, Salvo ha deciso di lasciare Milano e di trasferirsi al paesino, così da non costringere Irene a trasferirsi.

Nel frattempo, Umberto ha cercato di tranquillizzare Adelaide in merito al regalo fatto a Flora, un paio di preziosi orecchini. La contessa però è troppo intelligente per essere presa in giro e lo dimostrerà nel corso dei nuovi episodi.

Adelaide ha avuto anche modo di parlare con Marco, rimproverandolo per aver lasciato Gemma: non è stato in grado di mantenere un impegno, mentre per il giovane è stata una grande prova di coraggio, confessandole di essersi innamorato di Stefania.

Dante mette a segno un altro misfatto

Nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 12 aprile, Romagnoli ne penserà un'altra della sue. Dante Continuerà a tramare contro Vittorio portando avanti i suoi affari oltreoceano e pensando bene di acquistare dei negozi ai quali apporre il marchio Paradiso.

Intanto, Salvatore avrà un imprevisto che lo metterà in ansia: perderà l'anello di fidanzamento che avrebbe dovuto donare ad Anna.

Marcello, che gli farà da testimone di nozze, lo aiuterà a cercare il prezioso gioiello.

Gemma e Adelaide si alleano, spoiler Il Paradiso delle Signore

Adelaide è rimasta senza parole dopo aver appreso da Marco che la ragazza per la quale ha lasciato Gemma è Stefania. Furiosa e delusa dal nipote, si metterà dalla parte di Gemma con l'intenzione di riportare il nipote sulla retta via.

Nelle puntate finali della soap Il Paradiso delle Signore, l'alleanza di Gemma e Adelaide si potrebbe rivelare molto pericolosa. Come ben sappiamo, la contessa non va per il sottile e per far tornare sui suoi passi Marco sarà pronta davvero a tutto, anche distruggendo la povera Stefania.