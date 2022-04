L'appuntamento con la soap Un posto al sole è confermato nella settimana 11-15 aprile 2022, con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap rivelano che Chiara continuerà ad essere alle prese con la sua dipendenza, che rischia di far precipitare la situazione. Come se non bastasse dovrà fare i conti anche con le pressioni di Roberto e Lara.

Spazio poi alle vicende della piccola Bianca che, dopo essere caduta nella trappola della web challenge, si ritroverà nuovamente in serio pericolo.

Chiara vittima della trappola di Roberto e Lara: anticipazioni Un posto al sole 11-15 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dall'11 al 15 aprile 2022, rivelano che proseguirà la profonda crisi di Chiara, che non riuscirà a trovare una via d'uscita.

La ragazza, oltre a fare i conti con la sua dipendenza dalle droghe, dovrà fare i conti anche con le continue pressioni di Roberto e Lara.

In questi nuovi episodi della soap opera di Rai 3, Chiara verrà messa definitivamente alle stette dalla perfida coppia composta da Ferri e dalla sua compagna, i quali continueranno a manipolarla con lo scopo di arrivare al raggiungimento dei loro obiettivi.

Una situazione decisamente molto delicata per la povera ragazza che, anche in questo momento così delicato, potrà contare sulla presenza di Nunzio.

Nunzio agisce per salvare Chiara dalla sua dipendenza: anticipazioni Upas

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 15 aprile, rivelano che Nunzio deciderà di agire ed intervenire in prima persona per cercare di salvare Chiara dalla sua dipendenza e metterla in salvo.

Peccato, però, che almeno in questo momento, tutti i tentativi di Nunzio si riveleranno vani.

Spazio poi alle vicende di Bianca: le trame della soap opera di Rai 3 rivelano che la figlia di Angela e Franco continuerà a essere in serio pericolo.

La bambina apparirà a dir poco fuori controllo pur di riuscire a portare a termine le pericolose sfide della web challenge alla quale ha preso parte, la quale potrebbe avere delle conseguenze del tutto inaspettate.

Fabrizio e Marina vicini alla svolta: anticipazioni Un posto al sole al 15 aprile

Occhi puntati anche su Fabrizio: le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 11-15 aprile 2022, rivelano che l'uomo sarà completamente all'oscuro della crisi personale che sta vivendo Marina.

Data la sua estraneità ai fatti, Fabrizio deciderà di fare una sorpresa alla sua amata e, proprio questo gesto, finirà per portare a una svolta cruciale e definitiva nel loro matrimonio. Cosa succederà tra i due? Arriveranno a un addio definitivo oppure no?

Crisi in vista anche per la coppia Riccardo-Rossella: dopo l'arrivo in città del fratello del medico, verranno riportate alla luce delle verità che, fino a questo momento, erano state taciute.