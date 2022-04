Ha vinto due volte la prova leader e le sue prese di posizione all'Isola dei Famosi hanno alimentato tensioni e divisioni. Nicolas Vaporidis è finito più volte nell'occhio del ciclone da quando è iniziato il Reality Show. L'attore si è subito scontrato con Floriana Secondi, con quest'ultima che l'ha accusato di aver violato il regolamento quando erano in albergo.

Successivamente era stato Jeremias Rodriguez a manifestare il suo disappunto per alcuni comportamenti del compagno di avventura. "Ho allungato la mano verso di lui per salutarlo e lui non me l'ha data", aveva riferito il fratello di Belen a Estefania.

Inoltre Nicolas aveva discusso anche con Carmen Di Pietro prima di finire nel mirino di Clemente Russo e Laura Maddaloni per la decisione del produttore cinematografico di mandarli al televoto.

La coppia è stata eliminata nel corso della puntata del 31 marzo ed è stata costretta ad "emigrare" a Playa Escamada. Vaporidis ha manifestato la sua delusione per il verdetto, sottolineando di aver sbagliato a nominare i coniugi napoletani.

Dall'altra parte, Luxuria l'ha accusato di essere uno stratega e ha perso le staffe quando l'attore ha continuato a rivolgersi al maschile verso di lei: "Intanto cara Vladimir e non caro, porta rispetto".

Vaporidis accusato di essere uno stratega da Clemente e Laura

Non sono mancate le discussioni nel corso della puntata del 31 marzo de L'Isola dei Famosi, con Nicolas Vaporidis che si è scontrato prima con Laura Maddaloni e Clemente Russo, e poi con Vladimir Luxuria.

Senza fare giri di parole, l'ex pugile e la moglie hanno accusato il quarantenne di giocare di strategia, sottolineando che li aveva mandati al televoto perché li ritiene tra gli avversari più temibili alla vittoria del reality.

L'attore ha spiegato che in realtà l'obiettivo era quello di "eliminare" dal gioco Carmen Di Pietro, in quanto poco collaborativa, e contestualmente dare l'opportunità al figlio, Alessandro Iannoni, di vivere senza lacci e lacciuoli l'avventura in Honduras su Playa Escamada.

Spiegazioni che non hanno convinto i coniugi napoletani che hanno accusato Vaporidis di farsi "manovrare" da Lory Del Santo. Tesi che il 40enne di origini greche ha fermamente respinto: "Ragiono con la mia testa e mi assumo sempre la responsabilità di quello che faccio".

Luxuria perde le staffe con l'attore: 'Se vogliamo parlare di rispetto devi dire cara'

Le parole di Nicolas Vaporidis non hanno convinto neanche Vladimir Luxuria. "Le tue mi sembrano motivazioni farlocche", ha spiegato l'opinionista, che ha sarcasticamente aggiunto che all'Isola dei Famosi si è trasformato in regista.

A questo punto l'attore ha sbottato ed ha invitato l'ex parlamentare ad avere rispetto delle sue opinioni. Il battibecco è diventato sempre più rovente con il quarantenne che si è rivolto in più di una circostanza al maschile verso Luxuria.

"Bravo continua così, io rispetto il tuo ruolo. Non sono stratega e questa è la mia visione, caro Vladimir". Quest'ultima ha perso le staffe ed ha replicato in maniera stizzita al naufrago. "Intanto se vogliamo parlare di rispetto devi dire cara Vladimir, tanto per cominciare. E con questo ho chiuso".