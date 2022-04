Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 2 al 6 maggio in prima visione sui teleschermi di Rai 3. Le trame della soap opera annunciano che Lara Martinelli proporrà un'alleanza a Fabrizio Rosato. Chiara Petrone, invece, soffrirà di fortissimi sensi di colpa.

Anticipazioni Un posto al sole: Chiara vittima di sensi di colpa

Le anticipazioni sulle puntate di Un posto al sole trasmesse nella prima settimana di maggio in prima visione assoluta rivelano che la confessione di Chiara alla polizia avrà delle inevitabili conseguenze.

La ragazza, infatti, sarà vittima di un notevole stress poiché i giornalisti non la lasceranno stare in pace. In questo frangente Marina cercherà di stare vicina alla figlia del defunto Giancarlo. Tuttavia non sarà una cosa facile visto che la giovane Petrone apparirà schiacciata dai sensi di colpa di quello che accadde durante la drammatica notte, in cui perse la vita suo padre.

Intanto, Roberto rinuncerà a impossessarsi del hotel Petrone grazie all'intervento di Marina. A tal proposito, quest'ultima sembrerà confusa in quanto nutre ancora dei sentimenti contrastanti nei confronti dell'ex marito. Lara approfitterà di questo momento di delicatezza della rivale per mettere in atto un piano di una cattiveria inaudita.

Ornella e Raffaele in grave crisi

Nelle puntate di Upas trasmesse dal 2 al 6 maggio, Riccardo assumerà una decisione che lascerà spiazzate sia Virginia che Rossella. A quel punto Michele percepirà qualcosa che non va, tanto da nutrire dei sospetti sul dottor Crovi. Per questo motivo, il giornalista deciderà di mettere in guardia sua figlia.

Intanto, Ornella e Raffaele attraverseranno una grave crisi. Il padre di Patrizio, infatti, si sentirà schiacciato dalla solitudine visto che sua moglie sarà sopraffatta dai problemi all'ospedale. Di conseguenza Giordano senior si avvicinerà sempre di più a Elvira, peggiorando ancor di più la situazione.

Lara propone a Rosato un'alleanza

Inoltre, tutti gli occhi saranno incentrati su Lara, che dimostrerà di essere proprio senza scrupoli. Martinelli, infatti, deciderà di distruggere Marina. In dettaglio, la donna farà leggere a Fabrizio alcune lettere che sua moglie scrisse a Roberto. Lara, a questo punto, proporrà a Rosato di stringere un'alleanza per mettere i due ex coniugi con le spalle al muro.

Alberto sorprenderà Clara, facendole una sorpresa mentre Guido accompagnerà Cotugno all'ospedale. Sarà in questo frangente che il vigile Del Bue noterà una certa complicità tra il dottor Sarti e un aitante infermiere. Infine Mariella sarà entusiasta di organizzare le vacanze con Cerruti e Bruno.