La registrazione delle nuove puntate di 'Uomini e Donne' di sabato 30 aprile è stata ricca di novità e colpi di scena, sia per il trono over, che per il trono classico. A tal proposito, Giacomo ha deciso di chiudere la conoscenza con Gemma Galgani, mentre Veronica è uscita in esterna con Matteo e Andrea. Nel frattempo, Luca ha visto Soraia e, in base alle indiscrezioni trapelate in rete, Aurora non era presente alle riprese.

Uomini e Donne, riprese 30 aprile: Gemma Galgani lasciata da Giacomo

Sembrava essere iniziata con le migliori aspettative, eppure, anche la nuova conoscenza di Gemma Galgani è stata un buco nell'acqua.

Le anticipazioni della registrazione di 'Uomini e donne' di sabato 30 aprile, diffuse sul web attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, parlano chiaro. Giacomo, infatti, ha lasciato Gemma Galgani. Il nuovo cavaliere del dating show di Maria De Filippi ha chiuso la conoscenza con la dama torinese. Al momento, però, non è chiaro come mai il single abbia preferito interrompere la frequentazione con Galgani. Inoltre, attualmente, non è trapelata nessuna indiscrezione in merito a come abbia reagito Gemma, di fronte all'ennesima delusione.

Uomini e Donne, registrazione 30 aprile: Veronica esce con Matteo e Andrea

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Veronica si è concentrata su due dei suoi corteggiatori.

La tronista di 'Uomini e Donne' ha portato in esterna Matteo e Andrea. Al momento, non è chiaro se Federico abbia espresso malcontento, per non essere stato invitato fuori dalla single. Inoltre, le anticipazioni della registrazione della trasmissione di Canale 5 non rivelano dettagli in più su cosa sia successo fra la tronista e i suoi corteggiatori, durante l'uscita e se abbia avuto una preferenza fra l'incontro con Matteo e quello con Andrea.

Per quanto riguarda il trono over, invece, durante le riprese non è stato dato spazio alle vicende sentimentali di Ida e Riccardo.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Luca esce con Soraia, Aurora non c'è

Luca Salatino, invece, sembrerebbe non avere ancora capito chi possa essere la corteggiatrice giusta per lui. Infatti, il tronista non ha fatto la scelta nella registrazione del 30 aprile.

Il cuoco romano ha deciso di portare in esterna Soraia, ma non sono trapelati dettagli in merito all'uscita dei due ragazzi. In base alle anticipazioni diffuse sul web, sembrerebbe che Luca non abbia dedicato del tempo a Lilli, preferendo uscire soltanto con la corteggiatrice lombarda. Nel frattempo, Aurora non era presente nello studio del dating show, ma la motivazione dell'assenza non è stata rivelata. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire cosa abbia fatto cambiare idea a Giacomo, al punto da fargli interrompere la conoscenza con Gemma Galgani.