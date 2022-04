Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap opera dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa lunedì 2 maggio preannunciano nuovi colpi di scena.

Marina e Roberto si avvicineranno notevolmente, scatenando la gelosia di Lara. La donna userà la sua astuzia per escogitare un piano, atto a dividere il suo compagno dalla signora Giordano. Inaspettatamente penserà di coinvolgere anche Fabrizio, il quale, secondo lei, risulta essere "vittima" quanto lei.

Chiara, intanto, dopo la sua deposizione, si ritroverà ricordata dai giornalisti.

Spazio anche per le crisi personali di Raffaele, il quale si sentirà per l'ennesima volta solo, senza la presenza di Ornella, impegnata a lavoro. A questo punto Giordano, preso da un senso di solitudine, finirà per cercare la compagnia di una persona del tutto inaspettata.

Upas, puntata del 2 maggio: Marina e Roberto si avvicinano

Nel corso della puntata di Upas del 2 maggio si assisterà all'avvicinamento fra Marina e Roberto. Quest'ultimo, infatti, evitando, all'ultimo la vendita dell'Hotel Orizzonti, acquisterà punti agli occhi della sua ex compagna, la quale crederà alle sue buone intenzioni. Tuttavia la donna si sforzerà di non cedere all'attrazione che ancora potrebbe provare per Ferri.

La sintonia venutasi a ricreare fra i due non tarderà ad essere notata da Lara, che non riuscirà a non essere gelosa.

Un posto al sole, anticipazioni 2/5: Lara pensa di allearsi con Fabrizio

Stando alle anticipazioni dell'episodio di Upas che sarà trasmesso il 2 maggio Lara penserà a un modo per non farsi mettere da parte.

La donna, difatti, dopo aver compreso che Roberto si staa riavvicinando a Marina, escogiterà un piano per neutralizzarli.

Fabrizio, che ai suoi occhi è "vittima" quanto lei, sarà la sua prossima pedina. Lara, infatti, vorrà coinvolgere pure Rosato nella sua strategia per far allontanare Ferri e Giordano.

Chiara, al contempo, in seguito alla sua deposizione, dovrà fare i conti con l'insistenza dei giornalisti, i quali vorrebbero delle dichiarazioni da parte della giovane.

Episodio del 2 maggio: Raffaele sente la mancanza della moglie

Le anticipazioni della puntata di Upas in onda il 2 maggio svelano che la crisi matrimoniale fra Ornella e Raffaele non si arresterà. Il portiere di Palazzo Palladini non riesce a mandare giù le continue assenze della consorte, non rendendosi conto delle responsabilità della donna.

Giordano si sentirà sempre più solo e finirà per cercare la compagnia di una persona inaspettata. Tuttavia gli spoiler, a riguardo, sono criptici, e non anticipano di chi possa trattarsi.