Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Rai 3, da lunedì 25 a venerdì 29 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Ornella sarà alle prese con delicata situazione in ospedale e questo allontanerà ancora di più Raffaele che sarà molto preoccupato per le sorti del loro matrimonio. Intanto, tra i due ci sarà molta freddezza e a nulla potrebbe servire la mediazione di Viola.

Invece, Marina colmerà il vuoto di Fabrizio aiutando Chiara e Nunzio contro Roberto e Lara.

Infatti, Giordano utilizzerà tutte le carte che ha in suo possesso per impedire a Ferri di vendere l'Albergo Petrone. Infine, Raffaele ed Elvira intensificheranno il loro rapporto di amicizia.

Raffaele e Ornella sempre più lontani

Nelle puntate in onda settimana prossima, lo scontro tra Stefano e Riccardo avrà per quest’ultimo delle conseguenze a livello professionale. Intanto, Ornella sarà alle prese con la situazione delicata in ospedale e questo porterà Raffaele ad allontanarsi ancora di più da lei. Infatti, il portiere di palazzo Palladini sarà avvilito da come sta andando il suo matrimonio e non saprà più che fare.

Nel frattempo, Rossella verrà a sapere nel modo peggiore che Riccardo gli starà nascondendo qualcosa.

Roberto invece non potrà fare a meno di pensare che gli manca Marina. Quest'ultima però colmerà l'assenza di Fabrizio aiutando Chiara e Nunzio.

Poco dopo, Lara e Roberto saranno pronti a festeggiare la vendita dello storico albergo del gruppo Petrone, Chiara, avrà sempre più sensi di colpa per la morte di suo padre e per questo prenderà una decisione non condivisa da Nunzio.

Marina farà di tutto per aiutare Chiara e impedire a Ferri di vendere l'Albergo Petrone

Successivamente, Ornella e Raffaele faranno sempre più fatica a comunicare. Nel frattempo Chiara sarà pronta a confessare e Nunzio dovrà decidere se stare vicino o meno alla sua ragazza. Allo stesso tempo, Marina e Ferri si affronteranno in quanto Giordano vorrà impedire all'uomo e Lara di vendere l'Albergo Petrone.

Intanto, Viola proverà a fare da mediatrice tra Ornella e Raffaele, e per questo motivo prenderà un'iniziativa che però potrebbe rivelarsi controproducente.

Infine, Marina sarà più determinata che mai a difendere Chiara e per questo motivo metterà Roberto alle strette e userà ogni arma che conosce contro di lui per impedirgli di vendere l'Albergo Petrone. Invece, l'amicizia tra Raffaele ed Elvira crescerà sempre di più. Il portiere però si troverà a gestire un momento molto imbarazzante e di forte disagio.