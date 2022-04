Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 25 al 29 aprile, si preannunciano decisamente interessanti e ricche di colpi di scena. Un duro scontro in ospedale tra Stefano e Riccardo potrebbe avere delle gravi ripercussioni sulla carriera di quest'ultimo. Ornella, accorsa sul posto, dovrà gestire il delicato caso dal punto di vista professionale e successivamente confrontarsi con Rossella.

Nel frattempo, Chiara sembrerà determinata a dire la verità sull'incidente, mentre Marina arriverà alla resa dei conti finale con Roberto.

Per finire, in una storyline dai toni decisamente più leggeri, Samuel e Speranza saranno interrotti in un momento di intimità dall'improvviso arrivo di qualcuno di inaspettato.

Upas, anticipazioni aprile: scontro tra i fratelli Crovi

Riccardo (Mauro Racanati) rivelerà a Rossella (Giorgia Gianetiempo) di essere determinato ad accelerare le pratiche di separazione da sua moglie, ma sarà davvero così? Le anticipazioni rivelano che, in ospedale, inizieranno a girare voci su Crovi e Virginia (Desirée Noferini), finiti al centro di un piccolo "gossip". Questa situazione aumenterà molto le tensioni fino a portare ad un drammatico epilogo. A quanto pare, infatti, Riccardo avrà un nuovo durissimo scontro con Stefano (Joseph Altamura) e questa volta non riuscirà a mantenere la calma.

Difficile capire se Crovi attaccherà fisicamente suo fratello, ma le anticipazioni rivelano che il dottore rischierà gravissime sanzioni disciplinari.

Un posto al sole, trame 25-29 aprile: Ornella si confronta con Rossella

Ornella (Marina Giulia Cavalli) dovrà precipitarsi in ospedale per risolvere questa delicatissima situazione.

La dottoressa, si troverà in forte difficoltà, perché dovrà tenere conto dei suoi doveri professionali ma allo stesso tempo badare ai sentimenti di Rossella.

Le anticipazioni rivelano inoltre che questa crisi, avrà delle ripercussioni anche sul matrimonio di Ornella. La donna infatti dovrà correre sul posto di lavoro lasciando, per l'ennesima volta, Raffaele (Patrizio Rispo) nel bel mezzo di un chiarimento.

Il lavoro di primario della donna, unito alla presenza di un terzo incomodo come Elvira (Giusi Cataldo) finirà per incrinare il rapporto della storica coppia. Attenzione però, perché a peggiorare le cose ci penserà, sorprendentemente, Viola (Ilenia Lazzarin) che, in un modo non precisato, finirà per far allontanare ancor di più sua madre e Raf.

Un posto al sole, puntate dal 25 al 29 aprile: una sgradita sorpresa per Samuel

La prima volta di Samuel (Samuele Cavallo) e Speranza (Mariasole Di Maio) sarà interrotta, da un arrivo inaspettato. Sarà forse Espedito con i suoi figli?

Chiara (Alessandra Masi) deciderà di assumersi le sue responsabilità per la morte del padre, ma Nunzio (Vladimir Randazzo) non sembrerà pronto a sostenerla questa volta.

Atto finale nello scontro tra Marina (Nina Sldano) e Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) che, a quanto pare, vedrà un unico vincitore. Già ma chi sarà?