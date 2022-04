Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 25 al 29 aprile, svelano un'interessante retroscena in merito a Chiara, che potrebbe dare un'importante svolta alle trame. A quanto pare, infatti, la ragazza vorrebbe rivelare tutta la verità su quanto è accaduto la sera dell'incidente. La giovane Petrone preferirà quindi assumersi le sue responsabilità con la legge pur di non sottostare al ricatto di Roberto e Lara, ma a quale prezzo? Da sottolineare che lo stesso Nunzio non sembrerà apprezzare questo improvviso slancio di onestà da parte della sua fidanzata.

Nel frattempo Marina affronterà Ferri apertamente, pur di difendere la sua protetta dagli attacchi subdoli e meschini dell'uomo e di Lara.

Novità importanti anche per Raffaele e Ornella, la storica coppia infatti sarà sempre più in crisi a causa di Elvira. Inoltre Viola, nel tentativo di riavvicinarli, finirà per peggiorare la situazione.

Un posto al sole, anticipazioni aprile: Chiara si fa del male

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Chiara (Alessandra Masi) scossa dal tradimento di Lara (Chiara Conti) si lascerà andare e ricadrà nelle sue debolezze. La ragazza potrà però contare sul sostegno di Nunzio (Vladimir Randazzo) e sull'importante aiuto da parte di Marina (Nina Soldano).

L'imprenditrice infatti scenderà in campo in prima persona per difendere la ragazza dalle meschine manovre di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e della sua socia.

Nonostante non sia sola Chiara si lascerà, però, andare alla disperazione e compirà un gesto che metterà a rischio la sua vita.

Upas, trame 25-29 aprile: Chiara pronta a dire tutta la verità

Nei prossimi episodi, Marina affronterà apertamente Roberto e pare proprio che tra i due ci sarà un vincitore e uno sconfitto. Ma chi dei due avrà la meglio?

Le anticipazioni non lo svelano ma confermano che questa lotta lascerà un segno indelebile nei due.

Nel frattempo Chiara deciderà di dire tutta la verità sull'incidente, ossia di aver causato lei il sinistro. Tuttavia Nunzio, che l'ha sempre sostenuta, stavolta non sembrerà entusiasta della scelta della ragazza.

Un posto al sole, puntate dal 25 al 29 aprile: Raffaele e Ornella in crisi

Non ci sono buone notizie per Raffaele (Patrizio Rispo) ed Ornella (Marina Giulia Cavalli). I due si allontaneranno sempre di più complice anche l'improvvisa intromissione, nel loro rapporto, di Elvira (Giusi Cataldo). A quanto pare la donna metterà seriamente in crisi il portiere di Palazzo Palladini, che inizierà a interrogarsi seriamente su quelli che sono i suoi sentimenti verso la mamma di Samuel e sua moglie. Attenzione però, perché ci sarà anche un altro fatto che contribuirà alla crisi della coppia. Le anticipazioni rivelano infatti che Viola (Ilenia Lazzarin), in qualche modo che non viene precisato, finirà per contribuire alla loro crisi. Conoscendo il personaggio risulta facile ipotizzare che possa trattarsi di qualcosa di involontario, ma sta di fatto che finirà per aumentare, notevolmente, la tensione tra i due.