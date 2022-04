L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 termina il 29 aprile 2022. Le anticipazioni dell'ultima puntata rivelano che non mancheranno i colpi di scena e i riflettori saranno puntati in primis sulle vicende di Stefania e Marco, che si ritroveranno finalmente a vivere la loro storia d'amore.

Marcello, invece, si renderà conto di non voler perdere la sua amata Ludovica, motivo per il quale deciderà di mettersi all'opera per fermare la partenza della ragazza con Ferdinando.

Gloria scopre che Stefania viene ricattata: anticipazioni Il Paradiso 6 ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa ultima puntata de Il Paradiso delle signore 6 in programma il 29 aprile in prima visione assoluta Rai, rivelano che Gloria metterà insieme i pezzi del puzzle che vede protagonista sua figlia Stefania.

La donna, infatti, si renderà conto che sua figlia sta subendo dei ricatti da parte di Gemma, la quale ha tirato in ballo proprio Gloria e quel reato che ha compiuto diversi anni prima.

Di conseguenza, Gloria deciderà di passare all'attacco e di non subire i ricatti della figlia di Veronica.

Gli spoiler di questa ultima puntata de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Gloria chiederà a Marco di non arrendersi e di andare avanti nel suo piano per conquistare Stefania, dato che lei ha intenzione di prendersi le sue responsabilità su quello che è successo in passato.

Gemma si ritrova costretta ad arrendersi su Marco e Stefania

A questo punto, quindi, Gloria deciderà di costituirsi in gran segreto: la donna andrà dalla Polizia e ammetterà le sue colpe. In questo modo, infatti, riuscirà a liberare sua figlia dal giogo della perfida Gemma.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 29 aprile 2022, rivelano che a quel punto Marco si presenterà alle nozze di Salvatore e Anna per fare una sorpresa a Stefania e, alla fine, l'amore riuscirà a trionfare su tutto.

Marco e Stefania potranno essere finalmente una coppia felice mentre Gemma si ritroverà costretta ad arrendersi e a lasciare in pace la sorellastra, dato che ormai non può più ricattarla per il reato che aveva compiuto sua madre.

Marcello non si arrende con Ludovica: anticipazioni Il Paradiso 6 ultima puntata

Occhi puntati anche su Marcello: gli spoiler del gran finale di questa sesta stagione della soap opera, rivelano che il giovane barista deciderà di chiudere definitivamente la relazione con Ludovica, salvo poi avere un netto ripensamento.

E, proprio nel corso dell'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 6, Marcello correrà da Ludovica che nel frattempo è in procinto di partire con Ferdinando Torrebruna.

Marcello, quindi, correrà da lei per bloccare la sua imminente partenza e per convincerla a non andare via da Milano. Il barista, infatti, confesserà di essere ancora innamorato di lei e di voler fare di tutto per cercare di riconquistarla e averla di nuovo al suo fianco.

Spazio anche alle vicende di Adelaide: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 29 aprile rivelano che la contessa si ritroverà a gestire le quote del negozio che prima appartenevano a Dante Romagnoli. Di conseguenza, Adelaide diventerà la nuova co-proprietaria del grande magazzino assieme a Vittorio Conti.