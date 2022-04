Armando Incarnato è finito al centro di un polverone mediatico. Il cavaliere di Uomini e Donne da tempo nega di essere interessato a Ida Platano. Nella puntata di martedì 5 aprile, Armando in una discussione con Aneta ha fatto sapere di essere stato al telefono con la dama bresciana e non con una spasimante. Non ci sarebbe nulla di male, se non che il cavaliere ha sempre negato di essersi scambiato il numero con Platano.

L'accaduto

Da tempo, alcuni presenti nello studio di Uomini e Donne - compresi alcuni telespettatori del programma - sono convinti che Armando Incarnato sia interessato a Ida Platano ma non avrebbe il coraggio di rivelare i suoi sentimenti.

Il diretto interessato ha sempre negato. Secondo Armando, tra i due ci sarebbe solamente un rapporto di amicizia. In passato, il cavaliere ha anche precisato di non essersi mai scambiato il numero di telefono con la dama bresciana per non andare contro il regolamento.

Nella puntata di martedì 5 aprile, Aneta ha avuto una discussione con Incarnato. Nel dettaglio, la dama ha ammesso di non essere riuscita ad aprire con il cavaliere perché lui non l'avrebbe mia fatta sentire a suo agio. Inoltre, la dama ha rivelato di essere rimasta male durante l'ultima uscita con Incarnato: Aneta, arrivata al ristorante, avrebbe trovato Armando a parlare al telefono con un'altra donna.

Il cavaliere avrebbe commesso un passo falso

In puntata, Armando Incarnato, per difendersi dalle accuse di Aneta si sarebbe contraddetto da solo. Come? Il cavaliere ha precisato di non essere stato al telefono con una dama di Uomini e donne, ma con una sua amica.

A tal proposito il cavaliere campano ha fatto il nome di Ida Platano.

Ovviamente, non ci sarebbe nulla di male se Armando e Ida si sentono in qualità di amici. Nelle precedenti puntate, però, Incarnato ha sempre dichiarato di non avere il numero di telefono della dama bresciana. A questo punto il cavaliere ha mentito alla redazione di Maria De Filippi oppure ad Aneta?

Il commento di alcuni telespettatori

Le dichiarazioni di Armando Incarnato sono stato oggetto di discussione tra alcuni telespettatori di Uomini e Donne. Alcuni utenti, sostengono che Armando abbia preso in giro la redazione. Altri invece, sostengono che non ci sia nulla di male visto che Armando e Ida hanno un bellissimo rapporto di amicizia.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha confidato che vorrebbe vedere il duo Platano-Incarnato frequentarsi come coppia lontano dai riflettori. A proposito di una presunta frequentazione, c'è chi realmente spera in un lieto fine tra i due storici volti del dating show e chi invece, vuole che lascino il programma insieme solamente per non vederli più al centro dello studio per nuove frequentazioni che puntualmente finiscono con un nulla di fatto.