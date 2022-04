Belen Rodriguez torna in tv a Verissimo in compagnia di sua sorella Cecila. Le due sorelle più famose e seguite dello showbiz italiano, questa domenica pomeriggio sono state ospiti in studio da Silvia Toffanin, dove hanno avuto modo di parlare a lungo delle loro vite, ricevendo anche delle sorprese speciali. È questo il caso di Belen che, nel corso della trasmissione, non ha trattenuto le lacrime dopo un videomessaggio della sua amata mamma, al punto da far commuovere anche la padrona di casa di Verissimo.

Verissimo, Belen e sua sorella Cecilia ospiti in studio

Nel dettaglio, durante la nuova intervista rilasciata questo pomeriggio a Verissimo, Belen e sua sorella Cecilia hanno avuto modo di ricevere anche una sorpresa dalla loro mamma. La donna ha ammesso di essere soddisfatta e fiera delle sue figlie, in particolar modo di Belen che è stata colei che ha permesso un po' a tutta la famiglia Rodriguez di lasciare l'Argentina e di trasferirsi in Italia, dove cominciare una nuova vita. Belen, ascoltando le parole della sua mamma, non ha trattenuto le lacrime e la sua reazione ha commosso anche la conduttrice, Silvia Toffanin.

Durante l'intervista, Belen Rodriguez in lacrime per la sua mamma (Video)

"È la mia forza, è la percentuale più alta della mia grinta", ha ammesso la showgirl argentina parlando della sua amata mamma. "Mi ha fatto emozionare un sacco quando ha detto che è fiera di me. Quando te lo dice una mamma è il regalo più bello che ti possa accadere", ha ammesso Belen con la voce rotta dall'emozione.

Immediata la reazione di Silvia Toffanin che, dopo aver ascoltato queste dolci parole di Belen rivolte alla sua mamma, non ha saputo trattenere la sua commozione.

Silvia Toffanin si commuove a Verissimo: c'entrano Belen e la sua mamma

"Ora piangi anche tu", ha subito esclamato Belen per smorzare un po' il clima dopo che, pure Silvia Toffanin si è lasciata andare alla commozione.

Nel corso dell'intervista poi la showgirl argentina, attualmente al timone de Le Iene su Italia 1, non ha nascosto che le piacerebbe avere anche il terzo figlio. "Forse perché noi siamo in tre, ma non adesso", ha ammesso Belen confermando di fatto di essere intenzionata ad allargare ancora la sua famiglia, ma precisando che non sarebbe un progetto imminente.

A quel punto, la padrona di casa di Verissimo ha colto la palla al balzo per chiedere alla showgirl con chi avesse intenzione di fare il terzo bebè. "Ah, questo non si sa", ha esclamato Belen che ha così glissato anche sul presunto ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino, con il quale è stata beccata molto spesso in questo ultimo periodo.