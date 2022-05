Fra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip c'è stata Ainett Stephens. La modella e showgirl venezuelana è stata nella casa più spiata d'Italia per 47 giorni, terminando la sua avventura a fine ottobre 2021 nel televoto contro Francesca Cipriani e Carmen Russo. La donna, in passato protagonista del programma tv 'Mercante in fiera', si è messa in risalto grazie al suo carattere determinato.

Non mancano i progetti professionali per la modella che, oggi, venerdì 27 maggio 2022, è stata a Catanzaro, in Calabria. Oltre ad aver visitato la città c'è stata l'occasione per i fans di poter scattare alcune foto con l'ex gieffina.

Nell'occasione Blasting News l'ha intervistata in esclusiva, parlando sia dell'avventura nel loft di Cinecittà che del futuro della showgirl.

Ainett Stephens: 'Sono una ragazza della porta accanto'

Ainett, grazie per aver accettato questa intervista. Oggi sei a Catanzaro. Eri mai stata in Calabria?

"Sì, ero già stata in Calabria e conservo dei bellissimi ricordi di questo posto meraviglioso".

Ci sono delle similitudini fra la Calabria e il Sud America? Ad esempio le spiaggia e il mare.

"Assolutamente sì. Questo è un discorso che vale per tutto il meridione. Infatti, ogni volta che vengo mi sento a casa, tra la vostra accoglienza, il vostro spirito, insomma un popolo sempre disposto ad andare oltre gli ostacoli.

Con anche la capacità di rinnovarsi".

Chi è Ainett Stephens se si dovesse descrivere utilizzando pregi e difetti?

"Io sono una ragazza della porta accanto, sono una mamma, una sorella e sono molto attaccata alla mia famiglia. Questo l'ho sempre sottolineato ogniqualvolta sono stata in televisione. Forse, per quanto riguarda i miei difetti sono troppo impulsiva e a volte un po' egoista.

Ad esempio, se tutti hanno voglia di andare in un posto e io sono tanto stanca, anche se insistono, dico di no. Fra i difetti possiamo mettere che non è semplice essere autocritici" (sorride).

Ainett sul GF Vip 6: 'Per me è stata una bella avventura'

Ritornando al Grande Fratello Vip 6, rifaresti questa esperienza?

"L'esperienza nella casa del Grande Fratello la rifarei assolutamente.

Per me è stata una bella avventura con i suoi spunti negativi ma, altrettanto positivi".

Puoi svelare qualcosa in riferimento ai tuoi progetti futuri?

"Ho un bel progetto su cui lavorerò nei prossimi mesi sui social network. Parlerò delle vicissitudini delle coppie ad ampio spettro, parlerò di intimità e in generale un po' di tutto. Mi raccomando seguitemi".