Imprevisto per Luigi durante le prove per la finale del serale di Amici 2022. Nel corso dell'ultima puntata del daytime è stato dato spazio al cantante del team di Rudy Zerbi ed è stato mostrato un estratto delle prove che ha svolto in questi giorni.

Tutto procedeva per il verso giusto, fino a quando non c'è stato un problema con la chitarra ed è stato necessario sostituirla. In realtà, però, dietro questo imprevisto, messo in arte dalla produzione del talent show di Maria De Filippi, si nascondeva una sorpresa speciale fatta al cantante finalista di Amici 2022.

Imprevisto alle prove di Amici 2022: ecco cosa è successo a Luigi

Nel dettaglio Luigi si è recato in studio per eseguire le prove in vista dell'attesa finalissima di questa domenica 15 maggio, che andrà in onda in rigorosa diretta televisiva su Canale 5.

Nel bel mezzo delle prove in studio è saltato il collegamento della chitarra che Luigi stava suonando, al punto da mandarlo in panico.

Luigi è apparso a dir poco perplesso e preoccupato per quanto stesse accadendo, al punto da rivolgersi ai tecnici che erano presenti in quel momento in studio, i quali sono subito intervenuti.

Ed è a quel punto che c'è stata la sorpresa speciale per Luigi, il quale ha ricevuto "in cambio" la chitarra che suonava da bambino.

Luigi scoppia in lacrime alle prove della finale di Amici 21

Pochi secondi dopo nello studio di Amici 2022 è arrivato il papà di Luigi, che gli ha fatto una sorpresa a dir poco emozionante.

Il cantante, alla vista di suo padre, non ha saputo trattenere le lacrime, lasciandosi andare al pianto.

"Sai quante volte ti guardo in televisione e piango? Poi penso che è una cosa bellissima e allora mi tranquillizzo" ha svelato commosso il papà di Luigi. Immediata la reazione del ragazzo che, in vista di della finale di Amici 2022, ha ammesso di volerla dedicare proprio al suo papà.

Insomma una dolce sorpresa per Luigi, che domenica 15 maggio si giocherà il tutto per tutto per cercare di portarsi a casa il titolo di vincitore e il montepremi finale dello show.

Luigi tra i favoriti per la vittoria al serale di Amici 2022

Il cantante, al momento, è tra i super favoriti per la vittoria finale di questa edizione. I pronostici degli scommettitori, infatti, lo vedono in testa alla classifica insieme ad Alex, l'altro cantante del team guidato da Lorella Cuccarini, anche lui tra i favoriti di quest'anno.

Il duello finale, quindi, potrebbe veder coinvolti proprio Luigi e Alex e in quel caso sarà il pubblico da casa a decretare il nome del vincitore assoluto di questa ventunesima edizione, che si porterà a casa il montepremi di 150.000 euro.