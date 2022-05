Domenica 15 maggio andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la finalissima della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. A quest'ultimo appuntamento ci arriveranno gli ultimi sei allunni rimasti in gara: 4 cantanti e 2 ballerini. Questi ultimi si giocheranno la vittoria finale dopo mesi di studio nella scuola più famosa d'Italia. Chi vincerà l'ultima edizione del talent show tra Luigi, Alex, Sissi, Albe, Serena e Michele? Secondo le ultime indiscrezioni, i due favoriti alla vittoria finale sarebbero il cantante Alex della squadra di Lorella Cuccarini e l'artista calabrese Luigi del team di Rudy Zerbi.

I sei finalisti del talent show

I sei allievi che si giocheranno la vittoria finale sono i due ballerini Serena e Michele e i quattro cantanti Alex, Sissi, Luigi e Albe. Quest'ultimo è un cantante bresciano il cui vero nome è Alberto La Malfa e fin dal primo momento in cui è entrato nella scuola di Amici 21 ha attirato l'interesse della maestra Anna Pettinelli che l'ha voluto nella sua squadra. Inoltre, all'interno della scuola più famosa d'Italia, l'artista bresciano ha intrapreso una relazione amorosa con Serena Carella, ballerina fortemente voluta da Raimondo.

Poi, ci sono i due cantanti della squadra di Lorella Cuccarini: Alex (Alessandro Rina) e Sissi (Silvia Cesana), entrambi lombardi. Per quanto riguarda Alex, ha avuto un percorso in crescendo nella scuola di Amici ed è stato uno dei primi ad accedere al serale.

Invece Silvia, prima dell'esperienza all'interno del talent condotto da Maria De Filippi, aveva già partecipato a X Factor 13.

La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano può contare su due allievi, rispettivamente il cantante Luigi Strangis e il ballerino Michele Esposito. Per quanto riguarda l'artista calabrese è un polistrumentista che ha attirato sin da subito l'interesse di Rudy.

Inoltre, Strangis ha raggiunto il punto più alto ad Amici quando Enrico Nigiotti gli ha regalato il brano ‘Tondo’, scritto da lui, già un successo in radio. Infine, Michele è casertano anche se dall'età di 11 anni è andato a vivere in Svizzera per coltivare il suo sogno. Quest'ultimo è proprio il prototipo di ballerino di Celentano.

Infatti, la maestra per Esposito aveva subito richiesto un banco immediato senza dover affrontare nessuna sfida.

Il vincitore di amici potrebbe essere uno tra Luigi e Alex

Anche quest'anno come per gli altri anni ci sarà un vincitore per la categoria canto e uno per la categoria danza. Poi, ci sarà proprio il vincitore del programma televisivo che vincerà un premio in denaro del valore di 150 mila euro. Per la finalissima, le sorti degli allievi saranno decise attraverso il televoto del pubblico da casa.

Per quanto riguarda il ballo sarà corsa a due tra Serena a Michele, mentre nel canto saranno quattro a contendersi la vittoria di categoria. Secondo le ultime indiscrezioni, in base alle preferenze che pubblico e giudici hanno manifestato in questi mesi, a contendersi la vittoria dovrebbero essere i cantanti Alex e Luigi. Infatti, i due hanno raggiunto più del 30% del pubblico.