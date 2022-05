Nuovo appuntamento con le novità su Brave & Beautiful, la popolare Serie TV ambientata in Turchia che sta riscuotendo un discreto successo sulla rete ammiraglia Mediaset. Le trame sulle nuove puntate trasmesse a breve su Canale 5 raccontano che Riza Soyozlu finirà in trappola. Ebbene sì, Cesur Alemdaroğlu deciderà di rinchiudere l'ex detenuto in una gabbia come aveva fatto lui con sua madre Fugen, dove aveva trovato la morte.

Brave & Beautiful: Cesur scopre che Riza ha ucciso Fugen

Le anticipazioni di Brave & Beautiful sulle nuove puntate previste a breve in Italia svelano che Cesur tenderà una trappola a Riza.

Tutto avrà inizio in coincidenza alla morte di Salih (Okday Korunan), ucciso da Tahsin alla scoperta del suo coinvolgimento nella morte di Fugen. Da un lato, il fratello di Adalet cercherà di addossare la colpa su Cesur per la drammatica fine del suo scagnozzo. Dall'altro canto, Alemdaroğlu metterà in azione un piano quando Suhan troverà un dvd, capace d'inchiodare il papà di Sirin. In questo modo, l'ex cognato di Korhan scoprirà che sua madre era stata uccisa da Riza e non dall'odiato Tahsin.

Il fratello di Adalet rinchiuso in una gabbia dall'ex cognato di Korhan

Nei prossimi episodi di Brave & Beautiful, il procuratore Serhat si metterà sulle tracce di Cesur, il quale cercherà in più occasioni di eludere la sorveglianza e ci riuscirà grazie a Rifat (Müfit Kayacan), Ed ecco, che Alemdaroğlu si introdurrà in uno scantinato, dove costruirà un'enorme gabbia come quella in cui ha trovato la morte sua mamma.

In seguito, l'ex cognato di Korhan invierà due sue complici, travestiti da poliziotti, da Riza per invitarlo a presentarsi al cospetto di Serhat il più presto possibile in quanto ha delle domande importanti da fargli.

Neanche a dirlo, il fratello di Adalet cadrà nella trappola, tanto da venire rinchiuso all'interno della gabbia, nascosta nello scantinato dai due finti poliziotti.

Cesur, a questo punto, dichiarerà di non essere disposto a liberarlo fino alla ammissione delle sue colpe nella morte della sua adorata madre Fugen.

Suhan davanti ad un bivio

Ma i colpi di scena non finiranno qui. In dettaglio: Suhan pedinerà le mosse dell'ex marito, tanto da scoprire Riza all'interno di una grossa gabbia. Qui, Soyozlu non esiterà a chiedere alla giovane la sua liberazione, promettendole che non denuncerà Tahsin per l'omicidio di Salih.

Per questo motivo, Korludag sarà messa di fronte ad un bivio: la libertà di sua padre oppure aiutare Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) a vendicare la morte di Fugen. Cosa deciderà di fare la sorella di Korhan? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni.