Si avvicina la finale di Amici 2022. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi chiuderà i battenti la prossima settimana con la messa in onda della nona e ultima puntata, la quale porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di questa ventunesima edizione.

Grande attesa da parte del pubblico per scoprire quelle che saranno le sorti dei concorrenti che accederanno al rush finale di quest'anno. Cinque gli ammessi alla finalissima, tra cui il talentuosissimo ballerino Michele, del team di Alessandra Celentano.

Finale Amici 2022, anticipazioni: in gara cinque concorrenti

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la finale di Amici 2022 rivelano che, anche quest'anno l'ultimo appuntamento vedrà protagonisti cinque concorrenti.

Tutti si sfideranno in questa super-gara finale che porterà poi alla proclamazione della coppia di concorrenti che si sfideranno nel "tutto per tutto" all'ultimo duello del serale.

I colpi di scena non mancheranno e, ad avere un ruolo primario in questa serata conclusiva del talent show, sarà il pubblico da casa attraverso il televoto.

L'ultima puntata del serale in onda in diretta su Canale 5

La finale di Amici 2022, come da tradizione, andrà in onda in rigorosa diretta televisiva su Canale 5 e questo permetterà ai telespettatori di poter decidere direttamente i nomi dei concorrenti da eliminare, volta per volta, fino ad arrivare a quelli del rush finale.

Di conseguenza, per quest'ultima puntata del talent show, la giuria "perderà potere", dato che sarà solo il pubblico da casa a prendere le decisioni finali e a decretare il nome del trionfatore assoluto di quest'anno.

Ma chi sono i finalisti ufficiali che parteciperanno alla serata conclusiva di Amici? Al momento, nel corso della semifinale sono stati svelati ufficialmente solo tre concorrenti.

Chi sono i primi finalisti di Amici 2022

Durante le varie manche della semifinale, infatti, si è arrivati alla proclamazione di Sissi, Michele e Luigi come primi tre finalisti di questa ventunesima edizione.

Albe, Serena, Dario e Alex, invece, hanno dovuto affrontare un ballottaggio: due sarebbero passati in finale e altri due sarebbero stati eliminati definitivamente dalla gara.

Secondo le indiscrezioni di queste ore, ad avere la peggio al rush finale di Amici 2022, sarebbero stati Albe e Dario.

Mistero sulla programmazione della finale di Amici 2022

In attesa di scoprire la rosa ufficiale dei cinque finalisti di quest'anno, resta da capire anche la data di messa in onda della finale su Canale 5.

Il talent show, infatti, non sarà in onda il 14 maggio per evitare lo scontro diretto con Eurovision Song Contest in onda su Rai 1, ma potrebbe slittare a domenica 15 maggio, sempre in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione.