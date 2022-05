È arrivata alle fasi finali la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il prossimo sabato 7 maggio infatti andrà in onda la semifinale del seguitissimo talent. La puntata è stata registrata nella giornata di ieri, mercoledì 5 maggio. Come sempre accade in questi casi, non mancano sui social e sul web alcune succulente anticipazioni di ciò che è accaduto in studio tra gli allievi rimasti ancora in gara. Gli spoiler sono stati diffusi dalla pagina Twitter Amici News.

Ecco chi sono i primi finalisti di Amici

I finalisti di Amici saranno come per gli scorsi anni cinque.

I primi tre saranno decretati attraverso tre manches, gli altri due invece verranno scelti tramite un ballottaggio. Leggendo le anticipazioni si apprende che ad aggiudicarsi per primi un posto in finale sono stati la cantante Sissi, il ballerino di danza classica Michele e il cantante Luigi Strangis. Sissi è allieva di Lorella Cuccarini, Michele di Alessandra Celentano e Luigi di Rudy Zerbi. Le tre sfide, due di canto e una di ballo, saranno dunque tutte in positivo. I nomi degli ultimi due finalisti saranno svelati dalla conduttrice Maria De Filippi in casetta, come accadeva per l'eliminato. Al ballottaggio sono finiti i cantanti Albe ed Alex e i ballerini Dario e Serena. Chi saranno gli ultimi due finalisti?

Non resta che seguire la nuova puntata per scoprirlo.

Tra guanti di sfida, discussioni accese e ospiti speciali la semifinale di Amici

Per la semifinale arriverà in studio il cantautore Marco Mengoni che presenterà in anteprima il nuovo singolo dal titolo: "No stress". La puntata non sarà esente da accese discussioni. Una molto forte coinvolgerà le insegnanti Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Al centro dello scontro il ballerino Dario che addirittura scoppierà in lacrime. Non poteva poi mancare anche durante la semifinale il guanto di sfida che ha visto scontrarsi puntata dopo puntata Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Dagli spoiler si scopre che questa volta a vincere la divertente sfida saranno: "i Cucca-Todo".

Non sono mancati poi momenti ironici e di ilarità come i regali che si sono scambiati i prof. Raimondo Todaro ha ricevuto un libro sulla storia della danza, Lorella Cuccarini una parrucca e un martello da giudice, Veronica Peparini una maglietta con su scritto: "Il mondo della danza sa" e infine per Anna una fotografia di Rudy Zerbi in una posizione strana. Riguardo la finale invece, ancora non è stata svelata la data esatta della diretta, vista la concomitanza con l'Eurovision Song Contest condotto quest'anno da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.