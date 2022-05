A poche ore di distanza dalla messa in onda della settima puntata del serale di Amici, fan e giornalisti si stanno chiedendo quando terminerà la ventunesima edizione. Un rumor ancora non confermato, infatti, sostiene che il talent-show non dovrebbe scontrarsi con l'Eurovision Song Contest sabato 14 maggio, perciò la proclamazione dell'allievo vincitore di quest'anno potrebbe slittare di almeno una settimana, ossia al 21 maggio.

Aggiornamenti sulla nuova programmazione di Amici

Al termine della puntata di Amici che è stata trasmessa in tv il 30 aprile, sono stati proclamati i semifinalisti di quest'anno: non è riuscito a conquistare il pass per l'ottavo appuntamento serale il ballerino Nunzio Stancampiano.

Alla registrazione prevista per mercoledì 4 maggio, dunque, parteciperanno sette talenti: Alex, Sissi, Luigi e Albe per il canto, Serena, Michele e Dario per il ballo.

Ancora non si sa quanti allievi saranno promossi alla finalissima (potrebbero essere cinque o addirittura sei), ma già si sta parlando tanto dell'unica diretta che Maria De Filippi condurrà, ossia quella in cui sarà eletto il vincitore della ventunesima edizione.

Un'indiscrezione che da qualche ora si sta facendo largo sul web, sostiene che la finale di Amici non dovrebbe andare in onda quando previsto prima dell'esordio, ossia sabato 14 maggio, per motivi logistici e di ascolti.

I talenti di Amici della semifinale

Stando a questa informazione, la semifinale di Amici andrà in onda regolarmente sabato 7 maggio, mentre la finalissima dovrebbe essere rimandata di una settimana rispetto al previsto.

Visto che sabato 14 sarà trasmesso su Rai 1 l'appuntamento conclusivo con l'Eurovision Song Contest, i vertici Mediaset avrebbero deciso di spostare la nona puntata del serale al 21 maggio, il tutto per evitare che i telespettatori siano costretti a scegliere cosa seguire, preferendo un evento musicale all'altro.

La nuova data della finale del talent-show di Maria De Filippi, però, non è ancora stata confermata dagli addetti ai lavori: probabilmente si saprà qualcosa in più al termine della registrazione del 4 maggio, quando saranno eletti gli allievi finalisti e ci saranno le ultime eliminazioni di quest'anno.

A giocarsi il pass per la diretta in cui sarà proclamato il vincitore, sono in sette: Alex, Sissi e Serena per il team Cuccarini-Todaro, Luigi e Michele per Zerbi-Celentano, Albe e Dario per Pettinelli-Peparini.

Possibili due esclusioni in semifinale di Amici

L'eliminazione di Nunzio per mano di Albe, ha confermato il successo che quest'ultimo riscuote soprattutto tra i giudici: il ragazzo, infatti, è riuscito a battere il ballerino che aveva sconfitto al ballottaggio talenti come Leonardo, Crytical ed LDA.

Tra le teorie che stanno facendo i fan di Amici, spicca quella secondo la quale in semifinale potrebbero esserci due esclusioni: visto che gli allievi in gara sono ancora sette, è da prendere in considerazione l'ipotesi che due di loro vengano mandati a casa al termine dell'ottava puntata.

Una finale a sei, infatti, appare piuttosto improbabile (un anno fa erano in cinque a giocarsi il titolo ed era già un record).