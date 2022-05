Mancano soltanto due giorni alla finale di Amici, per questo fan e curiosi si stanno sbizzarrendo sui verdetti che saranno emessi nel corso della diretta di domenica 15 maggio. I pronostici danno per favoriti Alex e Luigi per il canto e Michele per il ballo, ma non è detto che andrà davvero a finire così. Spetterà anche a dei giudici esterni scegliere i due allievi che si contenderanno la vittoria al televoto: il podio della ventunesima edizione del talent-show, infatti, sarà stabilito dalle preferenze che il pubblico esprimerà nel corso della serata.

I pareri degli spettatori sui talenti di Amici

Domenica 15 maggio calerà il sipario sull'edizione di Amici numero 21, iniziata lo scorso settembre ed entrata da subito nel cuore dei telespettatori. Questi ultimi, infatti, negli ultimi giorni si stanno sbilanciando in pronostici su come potrebbero andare le cose in finale, soprattutto su quali allievi sarebbero favoriti tra i sei ancora in gara.

Stando alle preferenze che giudici e pubblico hanno manifestato nel corso di tutto il serale, la coppa dovrebbero contendersela Alex Wyse e Luigi Strangis. I due sono sempre stati ai primi posti in tutte le classifiche (sia musicali che televisive), quindi è ipotizzabile che saranno proprio loro a giocarsi il titolo di vincitore di questa fortunata stagione del talent condotto da Maria De Filippi.

Se l'ultimo duello dovesse essere proprio tra i due cantautori appena citati, è difficile predire chi avrà la meglio al televoto: entrambi possono contare sia sul parere positivo di giuria e professori che su un numero molto consistente di fan pronti a votare per spingerli verso il gradino più alto del podio.

I premi assegnati nell'ultima puntata di Amici

Se Alex e Luigi sembrano fare una corsa solitaria verso la vittoria di Amici, gli altri quattro finalisti inseguono e sperano in un colpo di scena.

I pronostici che stanno impazzando sul web a due giorni dall'ultima puntata, sostengono che gli unici ad insidiare i favoriti Strangis e Wyse sarebbero Sissi Cesana e Michele Esposito.

La cantante del team Cuccarini-Todaro può contare sul parere positivo della giuria esterna (Stefano, Stash ed Emanuele Filiberto hanno sempre elogiato la voce della ragazza, definendola perfetta ed emozionante), la stessa che inciderà al 50% nei verdetti delle manche alle quali parteciperanno gli allievi nel corso della finale del 15 maggio.

Al giudizio dei tecnici, però, sarà sommato quello del televoto (che varrà anch'esso il 50%): i due talenti che convinceranno maggiormente giurie e pubblico, saranno eletti "super finalisti" e si contenderanno il primo posto.

Aggiornamenti sulla diretta di Amici del 15 maggio

Nel corso della finale di Amici, poi, saranno assegnati molti premi: i sei finalisti riceveranno riconoscimenti, targhette e somme di denaro da diversi sponsor, ma anche dai giornalisti presenti in studio, che assegneranno il premio della critica.

I montepremi in palio, invece, sono due: quello di 150mila euro per chi risulterà primo nel televoto del duello finale, e l'altro da 50mila euro per il miglior ballerino.

Michele e Serena si contendono il titolo della categoria danza, ma i pronostici danno quasi per scontata la vittoria del ragazzo che per tutto il serale ha ricevuto complimenti ed elogi dalla giuria e dai professori delle varie squadre.

A proposito degli insegnanti, anche loro dovrebbero avere un ruolo importante nel meccanismo pensato per la puntata di domenica 15 maggio. Anche se manca ancora l'ufficialità, si dice che Zerbi, Celentano, Cuccarini, Todaro, Pettinelli e Peparini dovrebbero far parte dei tecnici che voteranno per i sei finalisti nel corso delle tante manche previste.