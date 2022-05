Manca poco alla fine della stagione 2021/2022 di U&D, per questo i telespettatori stanno iniziando a fare dei pronostici su quello che accadrà nelle ultime puntate, quelle che saranno trasmesse prima della lunga pausa estiva che il format si concede ogni anno. Voci ancora non ufficiali, ad esempio, sostengono che Gemma Galgani potrebbe non fare parte del cast della prossima edizione del dating-show: in quel caso, il suo posto lo prenderebbe la nuova protagonista assoluta del Trono Over, Ida Platano.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Che Gemma non sia più centrale nelle dinamiche di U&D, è palese a tutto il pubblico: sono mesi che la dama non è protagonista di qualche puntata come accadeva in passato, anzi spesso e volentieri non viene neppure interpellata per giornate intere.

Il drastico cambio di gerarchie che c'è stato tra i protagonisti del dating-show, sta alimentando una chiacchiera che da tempo circola sul web e sulle riviste di gossip: la dama 72enne sarebbe prossima a lasciare definitivamente il programma di Maria De Filippi.

A proposito della conduttrice, ultimamente si è mostrata insofferente nei confronti di Galgani, tanto da arrivare a rimproverarla davanti a tutti per gli atteggiamenti a suo dire "anomali" che avrebbe con i cavalieri che frequenta.

Insomma, il futuro televisivo della torinese sarebbe appeso ad un filo e al momento non c'è certezza che a settembre figurerà ancora nel cast del Trono Over, anzi i rumor su un suo possibile addio si fanno sempre più insistenti.

Il ruolo di Ida a U&D mette in ombra l'amica

La presunta uscita di scena di Gemma, potrebbe essere spiegata dall'evidente predilezione che Maria De Filippi e gli autori hanno attualmente per la sua migliore amica.

Da un paio di mesi a questa parte, infatti, le puntate di U&D sono monopolizzate da Ida e dai suoi amori tormentati.

Ancor prima che Riccardo rientrasse nel cast, alla parrucchiera è stato dedicato molto spazio per le relazioni che ha avuto in ordine con Marcello Messina, Diego Tavani e Alessandro Vicinanza: tutto il tempo che è stato riservato a Platano, è stato tolto all'ormai ex "regina" del Trono Over Galgani.

Anche per questo motivo si dice che a settembre Ida potrebbe diventare la "nuova Gemma", ovvero prendere il suo posto in tutto e per tutto, con l'addio definitivo della torinese al programma dopo oltre 12 anni.

Presto il finale di stagione di U&D

Se Gemma lascerà o meno U&D, è presto per dirlo. La stagione 2021/2022 del dating-show dovrebbe finire l'8 giugno, quindi ci sarebbero almeno altre tre settimane di puntate alle quali assistere.

Le anticipazioni delle registrazioni che Maria De Filippi ha condotto nei giorni scorsi, fanno sapere che Ida e Riccardo si sono resi protagonisti di un colpo di scena: dopo aver ballato e pianto insieme, i due hanno deciso di uscire a cena per capire se ci possa essere il tanto chiacchierato ritorno di fiamma.

Il tira e molla con Guarnieri sta certamente aiutando Platano a "spodestare" l'amica Galgani dal ruolo di regina del Trono Over, anche perché gli appuntamenti in cui si parla dell'ex coppia ottengono ascolti record, quindi la redazione continuerà a puntare su di loro finché i numeri saranno così alti.

Le riprese di Uomini e donne termineranno a breve (probabilmente a fine maggio ci saranno le scelte dei tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi), per poi ricominciare attorno alla fine di agosto: la pausa estiva del format Mediaset, dunque, durerà circa tre mesi come sempre, un lungo periodo nel quale potrebbe accadere di tutto nelle vite dei personaggi più discussi, a partire da Ida e Riccardo.