Sono passate meno di 24 ore da quando sono state diramante le anticipazioni sulla semifinale di Amici 21. Nella tarda serata di mercoledì 4 maggio, infatti, i fan più curiosi sono andati a leggere i nomi dei ragazzi che sono approdati alla finalissima e quelli di chi è finito a rischio eliminazione. I due talenti che hanno dovuto lasciare la gara ad un passo dal sogno, sono stati svelati in casetta: il pubblico saprà chi vincerà il ballottaggio tra Alex, Albe, Dario e Serena solo al termine della puntata di sabato prossimo.

Tensione negli studi di Amici

Il serale di Amici sta per concludersi e i giudici sono chiamati ad emettere gli ultimi decisivi verdetti. La semifinale che andrà in onda sabato 7 maggio, è stata registrata mercoledì 4 maggio, quindi chi non riesce ad aspettare la puntata può dare un'occhiata alle anticipazioni per scoprire cosa è accaduto in studio.

La prima manche ha visto sfidarsi i quattro cantanti ancora in gioco: dopo una serie di prove su brani difficili ed emozionanti, la giuria ha scelto Sissi come prima finalista.

Il secondo confronto è stato tra i tre ballerini del cast: Michele è stato preferito agli altri ed è approdato alla diretta in cui sarà eletto il vincitore di quest'anno.

La terza ed ultima manche, invece, ha portato i giurati a premiare Luigi, consegnandogli la maglia dorata che nel talent-show rappresenta l'accesso in finale.

Verdetto in sospeso per i fan di Amici

Sissi, Michele e Luigi sono stati eletti finalisti di Amici al termine delle tre manche della serata, dopodiché Maria De Filippi ha condotto un'altra delicata fase della semifinale.

Gli spoiler che stanno riportando molti siti e blog, fanno sapere che l'ultimo ballottaggio della ventunesima edizione ha avuto per protagonisti Alex, Albe, Dario e Serena.

I cantanti e i ballerini che non sono riusciti ad accadere all'ultima puntata nella prima parte della registrazione, si sono esibiti davanti alla giuria per cercare di conquistare gli altri due posti disponibili.

Contrariamente a come aveva detto in un recente daytime, la conduttrice non ha svelato l'esito di questo spareggio in studio: tutti i ragazzi sono rientrati in casetta e lì hanno scoperto il verdetto emesso da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto.

Spettatori di Amici preoccupati per gli ultimi due finalisti

Per sapere chi si è aggiunto a Sissi, Michele e Luigi nella rosa dei finalisti di Amici 21, si dovrà aspettare ancora qualche giorno.

La semifinale sarà trasmessa in tv sabato 7 maggio, e soltanto a fine serata sarà mostrato il momento in cui Maria De Filippi si è collegata con la casetta per svelare come si è concluso il ballottaggio a quattro.

Tra Alex, Albe, Serena e Dario, due saranno eliminati definitivamente e altri due torneranno in studio per prendersi la maglia dorata che rappresenta il passaggio alla finalissima.

I fan del talent-show sono in ansia soprattutto per uno degli allievi a rischio: il cantautore Alex è tra i più amati di questa edizione e, per volere della giuria, potrebbe non partecipare alla puntata in cui sarà proclamato il vincitore.

Alessandro Rina (questo il nome all'anagrafe del giovane supportato da Lorella Cuccarini) vanta oltre 358mila follower solo su Instagram e una fanbase importante che potrebbe oscurare quelle degli altri finalisti.

Un pensiero che stanno sposando la maggior parte degli spettatori di Amici, è che Alex debba andare in finale per merito e perché è uno dei protagonisti più apprezzati sia dal pubblico che dai critici musicali, che l'hanno elogiato sui social per le performance singole e per i duetti con Sissi.