I fan di Amici attendevano con ansia la messa in onda del daytime di lunedì 2 maggio, in cui è stata rivelata una novità inaspettata. Il pubblico, infatti, è stato chiamato a esprimersi con un televoto. I sette allievi ancora in gara, infatti, stanno partecipando a una votazione per ricevere un premio che gli addetti ai lavori non hanno ancora svelato.

Colpo di scena nel quotidiano di Amici

Quando mancano poco più di 48 ore alla registrazione della semifinale di Amici (mercoledì 4 maggio saranno scelti i finalisti di questa edizione), i telespettatori sono stati spiazzati da un gesto inaspettato da parte della redazione.

Come anticipava un post che è stato caricato sui profili social del talent domenica scorsa, durante il daytime di lunedì 2 maggio è stato aperto un televoto a sorpresa: i sette allievi ancora in gioco, infatti, saranno sottoposti al giudizio del pubblico a casa per la prima volta da quando è iniziato il serale.

Sono più di sette settimane, infatti, che il pubblico assiste alle eliminazioni senza poter dire la propria opinione. Gli unici a decidere il destino di cantanti e ballerini sono stati i membri della giuria Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Attesa per l'ultima registrazione di Amici

I ragazzi che parteciperanno alla semifinale di sabato 7 maggio sono: Alex, Sissi, Luigi e Albe per il canto, Michele, Dario e Serena per il ballo.

Questi sette protagonisti della ventunesima edizione di Amici sono a un passo dal sogno di prendere parte alla puntata più importante dell'anno, la finalissima in cui sarà eletto il vincitore.

I talenti ancora in gioco saranno sottoposti a un giudizio quasi inedito per loro: il pubblico a casa esprimerà una preferenza tra i giovani del cast, e la classifica generata da questo televoto sarà svelata nel corso del pomeridiano di giovedì prossimo.

Tra i semifinalisti quelli che possono contare sul numero più elevato di fan sono presumibilmente Alex e Luigi: i due cantautori hanno un grande seguito sui social network e occupano il primo e il secondo posto su iTunes con i loro nuovi inediti "Senza chiedere permesso" e "Tienimi stanotte".

A fine maggio eletto il vincitore di Amici

Il televoto al quale il pubblico è stato chiamato a partecipare il 2 maggio è stato aperto proprio mentre su Canale 5 veniva trasmesso il daytime incentrato sulle esibizioni dei semifinalisti (sarà chiuso nel corso della puntata di martedì 3 e la classifica sarà svelata giovedì 5).

Albe ha interpretato il nuovo inedito "Karma", Alex "Senza chiedere permesso", Sissi "Dove sei" e Luigi "Tienimi stanotte", Serena, Dario e Michele hanno portato sul palco una coreografia a loro scelta e nella quale si sentono a proprio agio.

Il talento che otterrà il numero più alto di preferenze riceverà un premio che la redazione non ha ancora svelato.

Questa gara ha avuto luogo a pochi giorni da una registrazione decisiva per la ventunesima edizione.

Il 4 maggio il cast si ritroverà per dare vita all'ottavo appuntamento in prima serata, che poi sarà trasmesso in tv sabato 7.

Secondo i pareri che i giudici hanno espresso nelle ultime settimane, a rischiare l'eliminazione potrebbero essere Albe per il canto, Serena e Dario per il ballo, ma non è escluso che qualche allievo ritenuto "intoccabile" finisca al ballottaggio, l'ultimo prima della finalissima che dovrebbe andare in onda il 21 maggio (non il 14 per evitare lo scontro con l'Eurovision Song Contest).