Sta per andare in onda l'ottava puntata del serale di Amici, la penultima della ventunesima edizione. Sui social network si rincorrono le voci su quello che accadrà a fine serata, ovvero quando Maria De Filippi svelerà il verdetto del ballottaggio a quattro sugli ultimi due finalisti. Un rumor che sta impazzando su web, però, sostiene che potrebbe esserci un "clamoroso colpo di scena" (come ha scritto Lorella Cuccarini su Twitter): alla finalissima del 15 maggio, infatti, potrebbero partecipare tutti e sette gli allievi ancora in gioco.

Indiscrezioni sul penultimo appuntamento con Amici

Cresce l'attesa dei fan di Amici 21 per i verdetti che saranno emessi stasera, più precisamente alla fine della puntata. Anche se la semifinale è stata registrata qualche giorno fa, nessuno conosce l'esito del ballottaggio al quale hanno partecipato Alex, Albe, Serena e Dario. La scelta di Maria De Filippi di svelare i nomi degli ultimi due finalisti in casetta, ha dato il via a una serie di ipotesi su come sia andata a finire, alcune delle quali sono molto suggestive.

Una pagina Twitter che ogni settimana riporta le anticipazioni dettagliate del serale, in queste ore ha lanciato la seguente indiscrezione: "E se non fosse stato eliminato nessuno e tutti andassero in finale?".

Sono bastate queste poche parole a scatenare i commenti degli spettatori del talent-show, tutti spiazzati dalla teoria che vedrebbe sette allievi promossi alla diretta del 15 maggio.

Il post della professoressa di Amici

"Se abbiamo scritto ciò, è perché abbiamo ricevuto una notizia", si legge ancora su Twitter nel pomeriggio di sabato 4 maggio.

Chi settimanalmente riporta le anticipazioni sulle puntate di Amici 21, dunque, sostiene di aver captato un presunto spoiler piuttosto spiazzante sul ballottaggio della semifinale: c'è la possibilità, dunque, che nessuno degli allievi ancora in gara venga eliminato al termine dell'appuntamento che sarà trasmesso in tv questa sera.

"Aspettiamo comunque stasera, così nessuno si allarma e se è una fake news morirà lì", si conclude così il tweet che ha raccolto oltre 500 "mi piace" in poco tempo.

Stando a questo rumor tutto da confermare, oltre a Sissi, Michele e Luigi anche Alex, Albe, Serena e Dario avrebbero conquistato la maglia della finale: se così fosse, vorrebbe dire che la giuria non se l'è sentita di eliminare neanche uno dei ragazzi che sono arrivati quasi al traguardo di questa fortunata edizione del talent Mediaset.

Attesa per i verdetti di Amici

A questa suggestiva ipotesi apparsa sui social network nelle ultime ore, potrebbero aggiungersi i pensieri che due professori del cast hanno postato sui loro profili di recente.

Per invitare i follower a non perdere la semifinale di Amici, Lorella Cuccarini ha pubblicato il seguente messaggio su Twitter: "Il clima è rovente e la finale si avvicina. Abbiamo bisogno del vostro tifo". "Prevediamo gioie, ma anche colpi di scena clamorosi. Ne vedrete delle belle", ha concluso l'insegnante di canto.

Alcuni fan potrebbero collegare questi "colpi di scena clamorosi" al rumor che sta circolando sul fatto che non ci sarebbero state eliminazioni, e che quindi tutti e sette i talenti sarebbero stati promossi all'ultima puntata. Anche Raimondo Todaro si è esposto in rete con una strana dedica a Serena Carella. Le parole che il docente di latinoamericano ha rivolto alla ballerina della sua squadra, da qualcuno sono state interpretate come un addio, da altri come un in bocca al lupo per la finale conquistata. Tra poche ore si saprà con certezza chi completerà il cast del finalisti di Amici 21: a Sissi, Luigi e Michele si aggiungeranno altri allievi, bisogna solo scoprire quali e soprattutto quanti.