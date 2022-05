Si avvicina la finale di Amici 2022 ed è tempo di pronostici e sondaggi sul vincitore di questa edizione. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi volge ormai al termine.

Domenica 15 maggio, infatti, andrà in onda la finale di questa ventunesima edizione dello show, la quale porterà alla proclamazione del vincitore assoluto che si porterà a casa il montepremi in denaro.

Ma chi è il favorito di questa edizione? In testa alle preferenze, al momento, spiccherebbe il cantante Luigi.

Cambio programmazione per la finale di Amici 2022 su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla finale di Amici 2022 rivelano che saranno cinque i concorrenti che verranno ammessi alla serata conclusiva di questa edizione, la quale eccezionalmente cambierà giorno di messa in onda su Canale 5.

La finale del serale, infatti, non andrà in onda di sabato sera ma slitterà a domenica 15 maggio, per evitare lo scontro con la diretta di Eurovision Song Contest, trasmessa sabato sera su Rai 1.

Al momento, dai sondaggi social, sembra essere favorito Luigi.

Sondaggi sul vincitore di Amici 2022: ecco chi è in testa alle preferenze

Tra i cantanti, infatti, Luigi è colui che si è piazzato al primo posto con oltre il 44% delle preferenze, seguito in seconda posizione da Alex.

Terzo posto per Sissi, seguita in ultima posizione da Albe.

Per i ballerini rimasti in gara ad Amici 2022, invece, il super favorito per la vittoria finale è Michele, che trionfa nei sondaggi social con oltre il 71% delle preferenze, seguito da Serena che tuttavia si ferma al 16% delle preferenze del pubblico.

La stessa situazione si ripercuote anche sulle quote delle scommesse per la finale di Amici 2022, dove al momento in testa si piazza Luigi, il quale avrebbe maggiori possibilità di riuscire ad avere la meglio al rush finale.

Cosa dicono i pronostici e le scommesse sul vincitore di Amici 2022

Il trionfo di Luigi, infatti, viene quotato da Sisal a 2,25, mentre quello di Alex al momento viene quotato a 2,50. A seguire c'è Sissi, la cui vittoria viene quotata a 3, mentre Michele è quotato a 9.

Tutto dipenderà dal pubblico sovrano che questa domenica sera avrà la possibilità di decretare il nome del vincitore assoluto di questa ventunesima edizione.

Attraverso il televoto, infatti, i telespettatori potranno decidere chi dovrà abbandonare la gara di volta in volta durante le varie sfide e chi accederà all'atteso duello finale, che porterà poi alla proclamazione del trionfatore assoluto del serale di Amici 21.