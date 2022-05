A pochi giorni dal trionfo ad Amici, Luigi ha rilasciato delle dichiarazioni su tematiche che stanno molto a cuore ai fan del programma. Oltre a lasciare aperta una porticina a Carola per un futuro in coppia, il cantante ha smontato la rivalità che si dice avrebbe avuto con Alex Wyse durante il programma. Il vincitore del talent show ha elogiato il compagno di classe e ha ammesso che anche lui avrebbe meritato di alzare la coppa in finale.

I commenti del primo classificato di Amici

Anche se ha battuto Michele Esposito con un'alta percentuale (76% contro 24%), Luigi Strangis ha rischiato di non vincere Amici.

Prima di approdare al duello finale con il ballerino classico, il cantautore si è scontrato con il suo "antagonista" numero uno, l'unico allievo che ha ostacolato la sua corsa verso il trionfo.

Come lo stesso cantante ha ricordato in una recente intervista su Chi, il pubblico si è diviso quasi equamente tra chi preferiva lui e chi avrebbe voluto Alex Wyse come vincitore.

"Siamo arrivati sul filo di lana, con le percentuali eravamo lì" ha fatto sapere il primo classificato della ventunesima edizione del talent show, confermando che ha avuto la meglio sul compagno di classe solo per uno scarto dell'1% (51% per Luigi e 49% per Alex).

I due sono stati i favoriti della stampa e dei telespettatori sin dall'inizio della fase serale e questo non ha fatto che alimentare una "rivalità" che li ha allontanati in modo drastico per circa tre mesi.

La pace prima della finale di Amici

"Alex è stato il compagno con cui ho avuto più confronti, è vero, ma siccome lo stimo infinitamente è stato bello" ha aggiunto Luigi.

A riprova del fatto che ormai i dissapori sono solo un lontano ricordo, Strangis ha elogiato Wyse e il suo indiscutibile talento dicendo: "Alex si meritava anche lui il titolo, come alla fine credo ce lo meritavamo tutti.

Sono contento che sia andata così".

"Sono certo che Alex andrà avanti perché è bravissimo", ha concluso il vincitore di Amici 21.

I due cantanti si sono riavvicinati proprio a ridosso dell'ultima puntata e anche grazie all'intercessione di Maria De Filippi.

Dopo aver saputo che i fan chiedevano a gran voce la pace tra Alex e Luigi, la conduttrice ha fatto di tutto per farli arrivare a un chiarimento, che in finalissima è stato suggellato con sorrisi, complimenti reciproci, abbracci e un "ti voglio bene" sussurrato dal calabrese al compagno di classe.

Il pensiero sul rapporto speciale con Carola ad Amici

Luigi ha scelto di rispondere anche a una domanda che i fan avrebbero voluto fargli da mesi: cosa ne sarà del suo rapporto con Carola dopo la fine di Amici?

"Con lei ci sentiamo e ci sentiremo, è una persona meravigliosa", ha esordito Strangis, precisando che al momento vuole dedicarsi solo alla musica e alla carriera che ha appena intrapreso, ma quando gli è stato chiesto se in futuro potrebbe accadere qualcosa con Puddu ha commentato: "Vediamo".

Quel che è certo è che Luigi vuole molto bene a Carola e tra loro si è instaurato un legame profondo e speciale, un rapporto che la ballerina classica ha descritto più volte come un amore mentale più che fisico.

Sabato 21 maggio, inoltre, il chitarrista sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ci sono buone probabilità che gli vengano fatte altre domande sulla compagna di classe con la quale sembrava potesse nascere una storia d'amore all'inizio dell'anno scolastico, la stessa che ha ammesso di essersi innamorata di lui poco prima di essere eliminata dal programma.