A pochi giorni dal trionfo ad Amici, Luigi ha rilasciato un'interessante intervista al settimanale Chi in cui ha parlato dell'esperienza nella scuola, del litigioso rapporto con Alex e soprattutto dell'affetto che prova nei confronti di Carola. Interpellato sul tipo di legame che avrà con la ballerina lontano dalle telecamere, il vincitore del talent-show ha detto di volersi concentrare sulla musica ma di non escludere che possa accadere qualcosa.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di Amici 2022

Luigi Strangis ha parlato: a distanza di pochi giorni dalla fine della sua avventura nella scuola di Amici, finalmente il ragazzo si è sbilanciato su un argomento che sta molto a cuore ai fan.

In un'intervista che è stata pubblicata il 18 maggio, sono contenute le prime dichiarazioni del cantante su Carola Puddu, l'allieva con la quale ha iniziato una conoscenza nel programma, che però non si è evoluta in una storia d'amore.

Interpellato sul tipo di rapporto che intende avere con la ballerina che ha ammesso di amarlo pubblicamente, il calabrese ha detto: "Con lei ci sentiamo e ci sentiremo".

"Le voglio veramente un sacco di bene, è una persona meravigliosa", ha aggiunto il protagonista del talent-show Mediaset in una recente chiacchierata con i giornalisti.

Fan al settimo cielo per gli allievi di Amici

Dopo aver elogiato Carola per il suo carattere e dopo aver ribadito il feeling che è nato con lei nella casetta di Amici, Luigi ha un po' frenato l'entusiasmo generale aggiungendo: "Ora sono concentrato sulla musica, questa è la mia strada".

Il vincitore della ventunesima edizione del talent-show di Maria De Filippi, però, ha lasciato una porticina aperta ad un futuro in coppia con la ballerina quando ha detto: "Vediamo dai".

Insomma, il giovane non esclude che prossimamente possa succedere qualcosa di più tra lui e Puddu, magari quell'avvicinamento sentimentale che davanti alle telecamere non c'è stato per sua volontà.

La danzatrice classica non ha mai nascosto il forte trasporto che ha per il compagno di classe, e l'ha ribadito anche domenica scorsa quando ha festeggiato con una tenera foto postata sui social la vittoria di quello che lei ha sempre chiamato "Gigino".

I complimenti al 'rivale' di Amici

Nell'intervista in cui ha parlato per la prima volta di Carola, Luigi ha speso bei pensieri anche per un altro protagonista della ventunesima edizione di Amici.

Quando gli è stato chiesto di esprimere un parere su Alex, suo antagonista numero uno nella scuola per circa otto mesi, il vincitore ha detto: "Lui è stato quello con cui ho avuto più confronti, ma lo stimo infinitamente".

"In finale eravamo lì con le percentuali, sul filo di lana", ha aggiunto il ragazzo riferendosi al risicato 51% con quale ha superato il collega di categoria nella penultima sfida della serata.

Il calabrese si è detto convinto del fatto che anche l'allievo seguito da Lorella Cuccarini meritasse di alzare la coppa tanto quanto lui, ma che è comunque contento di averla spuntata lui anche se di pochissimo.

"Sono convinto che lui andrà avanti, perché è bravissimo", ha concluso Luigi nel commento che ha fatto ad Alex dopo la fine dell'edizione di Amici che hanno condiviso e del quale sono stati assoluti protagonisti.

Il pubblico, infatti, ha sperato fino all'ultimo che il duello decisivo fosse tra i due cantanti che hanno sempre primeggiato nei televoti e nelle classifiche di streaming: il meccanismo pensato dalla produzione per la finalissima, però, ha impedito questo confronto, anzi l'ha anticipato quando è stato eletto il vincitore del circuito canto, che poi si è sfidato con il ballerino Michele Esposito.