Maria De Filippi ha deciso di attivarsi per porre fine ai dissapori tra Alex e Luigi. Nel daytime di lunedì 9 maggio, in onda su Canale 5, la conduttrice ha chiesto ai due allievi di andare nella stanza blu. A quel punto la presentatrice di Amici 21 ha chiesto ai due cantanti di chiarirsi e ritrovare la serenità che avevano prima.

Il precedente

All'inizio di Amici 21, Alex e Luigi avevano instaurato un bellissimo rapporto d'amicizia. Durante la convivenza "forzata", però, i due allievi hanno cominciato ad essere protagonisti di numerosi screzi.

L'allievo di Rudy Zerbi aveva rimproverato al "rivale" di mettersi troppo in mezzo in questioni che non lo riguardavano: "Parli un po' troppo e vuoi che tutto vada come dice tu".

Incalzato da Maria De FIlippi, Strangis aveva confidato di non voler discutere per via del diabete. Infine, Luigi aveva rimproverato Alex di parlare tanto, ma non dire mai le cose davanti ai diretti interessati.

Il discorso di Maria De Filippi

Nel daytime di Amici 21, in onda lunedì 9 maggio, i telespettatori hanno assistito al chiarimento dei due allievi. Tutto è partito da Maria De Filippi [VIDEO]: la conduttrice ha chiesto ai due ragazzi di andare nella stanza blu. La diretta interessata pur di far trovare un punto d'incontro ai due compagni di scuola, si era detta pronta a non mandare in onda la registrazione di quel determinato frame.

A quel punto la conduttrice ha spiegato a Luigi e Alex che sono condiviso gli stessi spazi per sette mesi: "E' un peccato buttarli via".

Secondo il punto di vista di Maria De Filippi incontrare delle percorso speciali sul proprio cammino nella vita di tutti i giorni è raro: "Se c'è stato del buono va conservato". Prima di lasciare la parola ai due cantanti, la diretta interessata si è detta dispiaciuta se fosse stato il programma a dividere i due allievi: "Ci sono tre squadre e delle gare da gestire, la competizione tra chi le gestisce però non deve mettervi contro".

Il chiarimento

Incalzati da Maria De Filippi, Luigi e Alex hanno vuotato il sacco. Il primo ha ammesso di avere sbagliato atteggiamento nei confronti del compagno di scuola: "Non voglio dare la colpa ad Alex". Secondo l'allievo di Rudy Zerbi, l'allontanamento è arrivato per via dei loro caratteri. Strangis ha confidato che i suoi silenzi non hanno fatto altro che "peggiorare" la situazione.

A tal proposito Luigi ha rivelato di apprezzare la sfacciataggine e l'apparente freddezza dell'allievo di Lorella Cuccarini. Dal canto suo, Alex ha riferito di "invidiare" da Luigi la capacità di lasciarsi andare ed esprimere le sue emozioni.

Al termine del confronto, i due allievi hanno trovato un punto d'incontro e hanno archiviato i dissapori del passato.