Da non perdere le anticipazioni di Un posto al sole della puntata in onda mercoledì 11 maggio 2022. L'episodio inizia come sempre alle 20:45 circa su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, dove può essere rivisto anche in replica. Riccardo ha tradito Rossella con Virginia e si sente tremendamente in colpa, nonostante non sia riuscito a resistere alla passione. Vuole essere onesto e decide così di parlare a cuore aperto con la povera Rossella, ignara di quanto accaduto. Dubbi e dolore anche per Silvia, che è venuta a sapere dell'imminente trasferimento di Giancarlo in Puglia per lavoro.

Non riuscendo a prendere una decisione in autonomia, si rivolgerà come di consueto alla fidata amica Mariella.

Anticipazioni Un Posto al sole episodio 5943 mercoledì 11 maggio 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un Posto al sole della puntata dell'11 maggio, svelano che Rossella non riuscirà a credere alle parole di Riccardo, che l'ha spiazzata confessandole la verità.

E così, Riccardo ha lasciato Rossella non senza dolore, ma pervaso da tanti sensi di colpa. Virginia è riuscita a raggiungere il suo obiettivo, agendo con astuzia e non perdendo mai la speranza.

Che cosa ne sarà della storia d'amore tra Crovi e Ross? Dalle premesse, non sembrano esserci molte speranze per un'eventuale riconciliazione.

Riccardo in preda ai sensi di colpa

Anche se non ha resistito alle avance di Virginia, Riccardo si sente tremendamente in colpa. Nello stesso tempo, non è riuscito a ingannare ancora Ross e così ha deciso di troncare con lei. Una delusione che farà molto male alla giovane dottoressa, che non sembra trovare pace da molto tempo.

Nel frattempo, Silvia e Giancarlo avranno modo di discutere a lungo in merito al trasferimento in Puglia. Silvia non se la sente di lasciare Napoli e tutti i suoi affetti e si chiede se i sentimenti che prova nei confronti di Giancarlo sono abbastanza forti. Non trovando risposte, si rivolge a Mariella per un consiglio.

Viola ed Eugenio in pericolo, spoiler Upas

Nuovo grave avvertimento per Viola che sembra però ignorare. Eugenio sta portando a termine una pericolosa missione proprio nella zona dove lavorano Giulia e Angela e sa a quali conseguenze potrebbe andare incontro.

Occhio alle nuove anticipazioni di Un Posto al sole riguardo Bianca. Anche se ora pare che il rischio di commettere altre bravate sia archiviato, presto la situazione cambierà completamente. Nei nuovi episodi, la sua migliore amica Gaia rischierà la vita per eseguire un assurdo ordine della web challenge e, a quel punto, Bianca capirà che forse è arrivato il momento di chiedere aiuto per far finire questo incubo che la assilla da troppo tempo.