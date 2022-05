Domenica 15 maggio andrà in onda l'ultima puntata del serale di Amici, l'unica in diretta di quest'anno. I sei ragazzi che sono riusciti a conquistare la maglia d'oro, stanno per sfidarsi davanti a varie giurie tecniche: a scegliere i due "super finalisti", infatti, non sarà solo il pubblico a casa ma anche giudici esterni presenti in studio. Soltanto quando si dovrà proclamare il vincitore di questa edizione, gli unici a potersi esprimere saranno i telespettatori attraverso il televoto.

Aggiornamenti sulla diretta di Amici di domenica

La ventunesima edizione di Amici sta per chiudere i battenti: tra cinque giorni, ovvero domenica 15 maggio, sarà eletto il vincitore di un'annata lunga ma molto fortunata del talent-show.

A contendersi il titolo, sono in sei: Alex, Luigi, Sissi ed Albe per il canto, Michele e Serena per il ballo.

In queste ore i fan hanno scoperto come funzionerà la gara nell'ultima puntata serale: un comunicato stampa, infatti, ha spiegato alcune regole che la produzione ha pensato per l'appuntamento finale con il format di Maria De Filippi.

I talenti ancora in gioco si sfideranno in più manche (esattamente come è accaduto nelle scorse settimane quando c'era la divisione a squadre), che saranno valutate al 50% dal pubblico e al 50% da giurie tecniche.

Anche se non è stato precisato, è presumibile che i giudici della finale di Amici saranno Stefano De Martino, Stash, Emanuele Filiberto e i professori del cast.

Corsa a due per il trionfo ad Amici

Sfida dopo sfida, dunque, il numero degli allievi in gara diminuirà (ancora non si sa se le manche saranno per categoria, ovvero ballerini contro ballerini e cantanti contro cantanti, oppure tutti contro tutti), fino ad arrivare al duello finale.

Al termine della diretta di Amici del 15 maggio, infatti, le giurie tecniche perderanno ogni potere decisionale e tutto passerà nelle mani del pubblico: il vincitore sarà scelto soltanto dal televoto, e sarà il talento che otterrà il maggior numero di preferenze dalla gente a casa.

A pochi giorni dalla puntata, i favoriti al trionfo sono Alex Wyse e Luigi Strangis: i due cantanti non hanno rivali né in classifica né sui social network, per questo è pronosticabile che a vincere potrebbe essere uno di loro.

Il regolamento pensato dalla produzione, però, potrebbe consentire ad un allievo meno quotato di superare i preferiti del pubblico: il parere dei tecnici, infatti, varrà al 50% in gran parte dei confronti che avverranno in studio.

Attesa per i primi album dei cantanti di Amici

Nell'attesa di scoprire se sarà davvero uno tra Alex e Luigi a vincere Amici 21, i fan hanno scoperto che tra poche settimane potranno ascoltare e compare i primi album di entrambi i finalisti appena citati.

Notizie trapelate poche ore fa, infatti, fanno sapere che il 3 giugno sarà pubblicato il primo disco di Strangis (che si intitola proprio come il suo cognome), mentre il 10 uscirà quello di Wyse dal titolo "Non siamo soli".

Nessuna informazione, invece, è ancora emersa sugli ep degli altri due cantanti ancora in gioco: Sissi e Albe, infatti, dovrebbero debuttare sul mercato discografico dopo la finalissima del talent-show, ma ancora non si conoscono né le date né le copertine dei loro lavori.

Per quanto riguarda i ballerini, è probabile che ricevano importanti proposte di lavoro, un po' come è successo a Carola Puddu quando è stata eliminata (la danzatrice sarà protagonista di "Giulietta e Romeo" al Teatro dell'Opera di Roma). Michele e Serena si giocano anche il primo posto nella loro categoria: chi tra i due avrà la meglio, si aggiudicherà un montepremi di 50mila euro.