Mancano pochi giorni alla registrazione della penultima puntata del serale di Amici: mercoledì 4 maggio avrà luogo la semifinale della ventunesima edizione del talent, quella in cui saranno scelti i finalisti. Nel corso del daytime di oggi, Maria De Filippi ha spiegato ai sette ragazzi ancora in gioco come si svolgerà la gara: alla fine di ogni manche un talento sarà promosso alla finale (dovranno essere almeno due cantanti e un ballerino), gli altri due saranno i vincenti di un difficile ballottaggio.

Aggiornamenti sulla nona puntata di Amici

Il daytime di Amici che è andato in onda lunedì 2 maggio, ha regalato interessanti spunti di discussione al pubblico a casa.

I telespettatori sono stati informati sul meccanismo della semifinale, ovvero la puntata che andrà in onda sabato 7 ma che sarà registrata mercoledì 4.

La presentatrice si è collegata con i ragazzi in casetta e, dopo essersi complimentata con loro per essere arrivati al penultimo appuntamento serale, ha spiegato loro come si svolgerà la gara e come saranno scelti i finalisti.

Innanzitutto, Maria De Filippi ha reso pubblico il numero di talenti che parteciperanno alla finalissima di metà maggio: "In finale sarete in 5".

La conduttrice ha anche fatto sapere che tutti i punti che la giuria assegnerà nel corso della prossima puntata, saranno in positivo: "Al termine di ogni manche, sarà scelto un finalista".

Meccanismo ad eliminazione ad Amici

Il talento che riceverà maggiori consensi alla fine di ogni manche della semifinale di Amici, accederà di diritto all'ultima puntata. Un particolare che la conduttrice ha sottolineato, è che le tre partite che affronteranno nella registrazione di mercoledì 4 maggio saranno per categoria: due dedicate ai cantanti e una ai ballerini.

"Alla fine dei tre confronti, andranno in finale due cantanti e un ballerino", ha fatto sapere Maria De Filippi nel corso del daytime del 2 maggio.

I quattro allievi che non riusciranno ad ottenere il pass per la nona puntata al primo colpo, parteciperanno ad un ballottaggio che vedrà vincere due di loro e perdere altri due.

Le eliminazioni nella semifinale di Amici 21, dunque, saranno due e avverranno in modo abbastanza insolito.

Serena ha chiesto alla presentatrice se il verdetto dello spareggio sarà svelato in casetta come al solito, e la risposta della conduttrice è stata: "No, saprete tutto in studio".

Pronostici sui migliori allievi di Amici

Ricapitolando, i semifinalisti di Amici sono 7 e tra un paio di giorni sarà registrata l'ottava puntata del serale.

Il meccanismo pensato dalla produzione per uno degli appuntamenti più importanti di quest'anno, prevede che i ragazzi partecipino a tre manche, al termine delle quali saranno eletti i primi tre finalisti.

I quattro ragazzi (due ballerini e due cantanti) che non riceveranno immediatamente il lasciapassare per la diretta di metà maggio, saranno protagonisti di un ballottaggio decisivo: i due più votati dalla giuria si aggiungeranno alla lista dei finalisti, i due meno apprezzati lasceranno il programma ad un passo dal sogno.

Stando alle preferenze che Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia hanno espresso nelle ultime sette settimane, non dovrebbero avere problemi ad accedere all'ultimo appuntamento Luigi, Sissi e Michele. Secondo i fan, infatti, lo spareggio del 7 maggio dovrebbe essere tra Alex, Albe, Serena e Dario: due di loro saranno promossi e altri due bocciati sempre e solo dai tre giudici.

Il pubblico, dunque, potrà votare soltanto in finale, quando saranno aperti dei televoti fino all'elezione del vincitore.