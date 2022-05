Cosa sta succedendo tra LDA e Rudy Zerbi? Ai fan del cantante, che è stato eliminato da Amici 21 due puntate fa, non è sfuggito che il suo ex professore non compare tra i 'seguiti' di Instagram e al contempo neanche Rudy segue il suo ex alunno. Durante il percorso nel programma tra i due si era instaurato un bel rapporto per cui pare strano che adesso non vi sia il supporto che solitamente Zerbi riserva ai ragazzi che fanno parte della sua squadra. Inoltre, a rendere lo scenario ancora più strano c'è il 'segui' di Luca D'Alessio a Lorella Cuccarini, insegnante della squadra avversaria.

Tutto ciò è stato sufficiente a far credere agli utenti dei social che tra i due ci sia maretta.

Gelo sui social tra ex alunno e professore

Non è chiaro se prima che LDA lasciasse Amici 21, perdendo al ballottaggio con Nunzio, anche lui a sua volta fuori dal programma dallo scorso sabato, seguisse sui social Rydy Zerbi, ma i fatti sono che adesso il cantante non ha alcun rapporto, dal punto di vista social, con il suo ex professore. Se si analizza il comportamento di Rudy appare molto strano che l'ex discografico non dia il suo supporto ad un ragazzo che da settembre ha seguito con attenzione e affetto.

Basta pensare al rapporto che Rudy ha con Sangiovanni e Deddy, che l'anno scorso hanno fatto parte della sua squadra: ancora oggi il professore non perde occasione per sostenerli e non mancano gli scatti con i due cantanti pubblicati sui social tutt'ora, che è passato un anno dalla fine dell'edizione 20 di Amici che li ha visti protagonisti.

E allora, gli utenti del web si domandano: cosa è successo tra Luca e Zerbi?

LDA è un follower di Lorella Cuccarini

L'ipotesi che si è fatta largo nelle ultime ore, alla luce di questo scenario, è che ex alunno ed professore abbiano avuto uno screzio che li ha portati ad allontanarsi. Quale potrebbe essere il motivo è sconosciuto anche perché fino a quando il figlio di Gigi D'Alessio era all'interno del talent, Rudy sembrava davvero soddisfatto del percorso del suo pupillo.

Che LDA si sia sentito messo da parte di fronte alla scelta sempre più frequente di schierare Luigi durante le sfide del serale? Tutte ipotesi senza una certezza, ma a tutto ciò si aggiunge un fatto strano.

Luca segue su Instagram Lorella Cuccarini, insegnante di un'altra squadra. Segno che alla fine LDA utilizza i social per cui quelle di non essere follower di Rudy non è una svista ma piuttosto una scelta.

Chissà se ci saranno segnali di disgelo tra i due: se ci fosse stata una discussione sarebbe un peccato non risolvere le divergenze a fronte di tanti mesi in cui i due sono sembrati sempre dalla stessa parte, dal punto di vista artistico.