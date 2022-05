Il serale della ventunesima edizione di Amici, sta per volgere al termine. Sabato 7 maggio, infatti, andrà in onda la semifinale di quest'anno, ovvero la puntata che è stata registrata mercoledì 4. Le anticipazioni che stanno impazzando sul web, informano fan e curiosi del fatto che Luigi, Sissi e Michele hanno conquistato un posto in finale dopo le tre manche: ballottaggio per l'eliminazione tra Alex, Albe, Serena e Dario.

Aggiornamenti dalla registrazione di Amici

Oggi, mercoledì 4 maggio, c'è stata la semifinale di Amici 21. L'ottava e penultima puntata del serale di quest'anno, dunque, è già stata registrata e sul web stanno circolando le anticipazioni di quello che è successo in studio, a partire dai nomi di chi ha conquistato il pass per la finale.

La prima manche ha visto sfidarsi i quattro cantanti del cast: la giuria ha deciso di premiare Sissi Cesana, che dunque, è stata eletta prima finalista dell'edizione.

La seconda partita è stata incentrata sul talento dei ballerini: ad avere la meglio sui tre "contendenti", è stato Michele Esposito. Il giovane danzatore classico ha indossato la seconda maglia dorata delle cinque messe a disposizione dagli addetti ai lavori.

La terza ed ultima manche della serata, ha riproposto il confronto tra i cantanti ancora in bilico: Luigi Strangis ha battuto i rivali e si è aggiudicato il terzo posto da finalista.

Lo spareggio della semifinale di Amici

Terminata l'assegnazione delle prime tre maglie della finale (che sono andate in ordine a Sissi, Michele e Luigi), si è passati alle "note dolenti".

Dopo aver premiato gli allievi per loro più meritevoli di partecipare all'ultima puntata, i giudici si sono occupati dei quattro che sono finiti al ballottaggio di default.

Alex e Albe per il canto, Serena e Dario per il ballo si sono giocati la possibilità di accedere alla diretta di metà maggio, quella durante la quale sarà eletto il vincitore della ventunesima edizione di Amici.

I ragazzi a rischio eliminazioni si sono esibiti sui loro cavalli di battaglia, ovvero le canzoni e le coreografie nelle quali emergono i loro punti di forza.

A questo punto, la giuria è stata chiamata ad emettere dei verdetti molto importanti: due talenti da aggiungere alla rosa dei cinque finalisti, e altri due da mandare a casa ad un passo dal sogno.

Incertezza sulla data della finale di Amici

Lo spareggio della semifinale di Amici, dunque, ha avuto come protagonisti quattro tra gli allievi più amati dal pubblico: Alex, Albe, Dario e Serena.

La registrazione che Maria De Filippi ha condotto mercoledì 4 maggio, si è conclusa con lo svelamento degli ultimi due finalisti, ovvero coloro che si sono aggiunti ai già promossi Sissi, Michele e Luigi.

I ragazzi che hanno ottenuto meno voti dalla giuria, e che quindi sono stati eliminati, si scopriranno guardando la puntata su Canale 5 sabato prossimo: gli allievi sapranno tutto al rientro in casetta.

Il cast della finalissima del programma di Canale 5, dunque, è stato definito ma ancora non si conosce la data in cui sarà eletto il vincitore.

Rumor ancora non confermati sostengono che Mediaset avrebbe deciso di rinviare l'ultima puntata di Amici (inizialmente prevista per il 14 maggio) per evitare lo scontro con l'Eurovision Song Contest: il giorno più probabile per la messa in onda dell'unica diretta di questa edizione, è sabato 21 maggio.

In quell'occasione, i telespettatori saranno chiamati in causa per la prima volta: in una serie di votazioni che saranno aperte durante la serata (solitamente ci sono almeno tre televoti tra i finalisti), il pubblico sceglierà i migliori tra cantanti e ballerini, coloro che vinceranno un montepremi in base alla categoria di appartenenza.

Infine, ospite della puntata è stato Marco Mengoni.