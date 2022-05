L'appuntamento con Uomini e donne continua ad essere uno dei più seguiti del primo pomeriggio tv e, le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che non mancheranno i colpi di scena e le sorprese.

I riflettori saranno ben puntati sulle vicende di Ida Platano, la quale si ritroverà a dover affrontare nuovamente la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri.

Occhi puntati anche su Diego che, in questi nuovi appuntamenti con il programma dei sentimenti di Maria De Filippi, deciderà di uscire di scena insieme alla dama Aneta.

Diego va via con Aneta: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni su Uomini e donne rivelano che il grande colpo di scena riguarderà il cavaliere Diego Tavani, il quale deciderà di chiudere la sua esperienza nello studio della trasmissione di Canale 5.

Dopo essersi conosciuto meglio con la dama Aneta, ecco che Diego accetterà di mettere la parola fine a questa esperienza e di voltare pagina definitivamente.

Il cavaliere, quindi, andrà via assieme alla dama che, in passato, aveva provato a conoscere meglio Armando Incarnato. Peccato, però, che le cose tra i due non abbiano funzionato e quindi, alla fine, Aneta ha scelto di frequentare Diego, col quale sembra esserci un ottimo feeling.

Ida e Riccardo: la resa dei conti a Uomini e donne

I due, quindi, lasceranno insieme lo studio della trasmissione di Maria De Filippi, pronti a vivere questa relazione lontani dai riflettori mediatici e quindi dalle telecamere di Uomini e donne.

Ma non è finita qui, perché le nuove anticipazioni del mese di maggio, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Ida e Riccardo.

Questa volta, infatti, tra i due protagonisti del trono over si arriverà ad un punto di svolta decisamente importante, dopo che in queste settimane sono stati protagonisti di una serie di balletti in studio, che hanno riacceso la speranza dei fan in merito ad un possibile ritorno di fiamma a tutti gli effetti.

Ida pensa a Riccardo, lui chiude: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

A prendere in mano le redini della situazione è stato Riccardo Guarnieri che, nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, ha "chiuso" con Ida.

Il cavaliere, infatti, ha ribadito che al momento tra lui e la sua ex fidanzata può esserci solo amicizia, motivo per il quale ha stroncato sul nascere ogni possibile rumor sul loro ritorno di fiamma.

Ida, però, non è apparsa dello stesso parere, dato che la dama bresciana a distanza di anni dalla fine della sua relazione con Guarnieri, ha confermato di non averlo ancora dimenticato del tutto.

L'amica di Gemma, al contrario di Riccardo, non crede che tra di loro ci sia solo un semplice rapporto di amicizia, motivo per il quale non sarebbe disposta ad "arrendersi" così facilmente.

Chi dei due avrà ragione? C'è ancora la possibilità che tra Ida e Riccardo ritorni l'amore? Lo scopriremo nelle prossime registrazioni di Uomini e donne over.