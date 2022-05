Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Raitre nella settimana fino a venerdì 27 maggio 2022, sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, assisteremo ad un nuovo blitz della polizia, organizzato da Nicotera, volto a ripulire il quartiere dal clan Argento. Silvia, invece, non vorrà più raggiungere Giancarlo in Puglia e avrà un riavvicinamento alquanto inaspettato. Rossella se la passerà peggio di tutti in quanto si scontrerà con Virginia e avrà problemi psicologici che si riverseranno nella professione con conseguenze su un suo paziente.

Mentre Manuela e Micaela faranno una proposta a Niko che coinvolgerà il giovanissimo Jimmy, Bianca aiuterà i suoi genitori a smascherare l’uomo che si cela dietro la web challenge.

Un posto al sole: Rossella rimproverata da Ornella, Riccardo ci riprova

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia prenderà la decisione di rinviare la partenza per la Puglia perché vorrà stare vicino alla figlia Rossella. Bianca, invece, collaborerà con i suoi genitori Franco e Angela per riuscire a scoprire chi sia l’autore della web challenge, il quale sta sottoponendo i bambini a delle durissime prove. Guido e sua moglie Mariella saranno in partenza per Siena e con loro ci sarà anche Cerruti.

Rossella, dopo la fine della sua storia con Riccardo, finirà per avere uno scontro piuttosto duro con Virginia, e per questo motivo verrà rimproverata da Ornella!

Il dottor Crovi non vorrà arrendersi con la giovane Graziani e cercherà di approcciarla. Sarà così che Rossella noterà una certa condizione psicologica che potrebbe compromettere la sua focalizzazione professionale in maniera importante.

UPAS: la proposta di Manuela e Micaela a Niko

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, le gemelle Manuela e Micaela proporranno a Niko di trascorrere insieme a Jimmy le vacanze estive, ma l’avvocato Poggi si preoccuperà quando scoprirà il loro programma.

Arrivati a Siena per inchiodare Sarti, i coniugi Del Bue non si lasceranno scappare l’occasione di visitare la città. I problemi di Rossella finiranno per ripercuotersi in maniera del tutto negativa sul suo lavoro e durante un intervento molto delicato la ragazza rischierà di compromettere la vita di un paziente. A questo punto la giovane Graziani, oltre alla crisi sentimentale, si ritroverà ad affrontare anche la crisi professionale!

Il destino scompiglia i piani di Lara: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara non avrà alcuna intenzione di interrompere la sua gravidanza e si avvarrà del supporto di un inaspettato alleato. Il fato, però, avrà dei progetti completamente diversi da quelli della donna. Filippo, nel frattempo, rimuginerà sul comportamento di suo padre Roberto, che continuerà a non prendersi le sue responsabilità rinnegando la gravidanza di Lara. Rossella sarà devastata dai sensi di colpa per quanto accaduto al suo paziente, mentre Virginia cercherà di manipolare Riccardo.

Anticipazioni Upas: Rossella turbata dal riavvicinamento tra sua mamma e Michele

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per l’operazione guidata da Eugenio Nicotera, volta a ripulire il clan Argento. La polizia effettuerà una serie di arresti, ma i superstiti si riorganizzeranno molto in fretta. Intanto la giovane Graziani oltre ad avere problemi sentimentali e professionali, dovrà fare anche i conti con quelli famigliari! Rossella, infatti, vedrà sua madre riavvicinarsi a Michele e questa vicenda non farà altro che inquietarla e confonderla. Nel frattempo, Cerruti e Sarti se le diranno di ogni e le loro urla giungeranno fino a Palazzo Paladini.