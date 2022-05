Le anticipazioni della soap opera Beautiful riservano diverse novità. Nelle puntate che andranno in onda dal 23 al 27 maggio su Canale 5, Hope e Liam saranno ormai ai ferri corti: Logan non riuscirà a perdonare, in nessun modo, il suo fidanzato per averla tradita con Steffy e non sarà tanto sicura di continuare la relazione. Nel frattempo tutti quanti saranno preoccupati per il futuro di Liam e Hope, soprattutto le rispettive famiglie. Successivamente Florence inizierà il suo nuovo lavoro presso la Forrester Creations: la giovane sarà assai felice della nuova opportunità e anche sua madre Shauna sarà molto fiera di lei, tanto che andrà subito a trovarla in ufficio, per congratularsi di persona.

Beautiful, puntata 23-27 maggio: Hope vuole lasciare Liam

Nelle puntate di Beautiful, in onda dal 23 al 27 maggio, Hope (Annika Noelle) sarà ancora molto angosciata e penserà di lasciare Liam una volta per tutte, poiché non riuscirà a perdonarlo per il suo comportamento. Frattanto Wyatt (Darin Brooks) sarà assai dispiaciuto per la situazione venutasi a creare tra suo fratello e Hope, anche Brooke, Donna e Katie parleranno della separazione tra i due: tutti quanti cominceranno a sperare che la coppia riesca a ritrovare la serenità di un tempo. In seguito Florence Fulton inizierà a lavorare alla Forrester Creations, sua madre Shauna (Denise Richards) sarà assai entusiasta per lei, tanto che andrà a trovarla in ufficio, per festeggiarla.

Le due verranno chiamate dalle sorelle Logan, le quali annunceranno una grande novità: Florence potrà avere il nome di famiglia, in quanto figlia di Storm, il loro fratello defunto.

Florence diventa una Logan

Negli episodi di Beautiful, trasmessi dal 23 al 27 maggio, Wyatt si confiderà con Liam e gli confesserà di essere innamorato di Florence (Katrina Bowden) e di volerla sposare il prima possibile.

Nel frattempo Katie, Brooke e Donna (Jennifer Gareis) faranno preparare i documenti necessari a Florence per diventare definitivamente una Logan: Shauna, intanto, darà la sua approvazione, affinché sua figlia prenda il cognome del padre. Wyatt, intanto, sarà desideroso di fare la proposta di matrimonio alla sua amata e alla fine troverà il coraggio: la reazione di Florence sarà assai positiva, tanto che la donna accetterà subito di diventare sua moglie.

Le puntate di Beautiful in streaming online

Le puntate di Beautiful possono essere riviste in streaming online, grazie all'apposita piattaforma MediasetPlay. La registrazione al sito è gratuita e al suo interno si possono trovare diversi contenuti interessanti riguardanti la soap opera americana.