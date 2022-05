Arrivano le ultime anticipazioni americane di Beautiful con la partenza di Steffy. Nei nuovi episodi, la giovane Forrester si è ripresa dopo essere stata ferita gravemente da Sheila, che aveva intenzione di ucciderla per metterla fuori dai giochi una volta per sempre. Peccato che uno dei proiettili abbia colpito Finn, che si è accasciato a terra privo di sensi. I soccorsi sono arrivati immediatamente, portando via Steffy e il marito. Taylor e Ridge le sono stati vicino, pregando che si svegliasse dal coma. Nel frattempo, Li, la madre adottiva di Finnegann, si aggirava misteriosamente tra i corridoi e i telespettatori americani hanno subito intuito che nascondesse qualcosa.

Ora la verità è venuta a galla.

Finn è vivo, nuove anticipazioni americane di Beautiful

Nel dettaglio, le ultime anticipazioni di Beautiful svelano che Steffy si riprenderà completamente dopo aver trascorso diversi giorni in ospedale. La pericolosa Sheila verrà fermata dalle autorità, una volta che la giovane Forrester sarà in grado di ricordare quanto accaduto in quella terribile notte.

Purtroppo, Steffy riceverà una notizia che la devasterà. Finn, il suo adorato marito, è morto per colpa di Sheila. La disperazione la devasterà, anche perché dovrà crescere Kelly e il piccolo Hayes da solo. Ma attenzione, perché le cose non stanno così.

Li, prima che Sheila venisse arrestata, si è lasciata sfuggire una frase sibillina: ''Mi occuperò io di mio figlio".

Le ipotesi dei telespettatori hanno trovato conferma: ebbene sì, Finn è vivo e la sua madre adottiva - che è anche un medico - lo sta tenendo nascosto per proteggerlo.

Anticipazioni Beautiful: Steffy lascia Los Angeles in lacrime

La premurosa Li sta curando Finn in una clinica privata, sperando che anche lui si risvegli dal coma senza conseguenze.

Ovviamente non ne ha fatto parola con nessuno, compresa Steffy. La situazione è troppo delicata e non sono ammessi errori.

E così Steffy, certa che Finn sia morto, ha deciso di lasciare Los Angeles portando con sé Kelly e Hayes, con il benestare di Taylor e Ridge, anch'essi ignari del fatto che Finnegann non sia morto. Questo espediente narrativo è servito per far uscire dalle scene l'attrice che interpreta Steffy e far sì che porti a termine la sua gravidanza.

Nelle nuove puntate di Beautiful, Liam ha appreso con molto dolore la partenza della sua ex moglie, ma non ha potuto fare altro che salutarla con un abbraccio pieno di lacrime e commozione, sperando che in Europa possa trovare un po' di serenità e pensare a se stessa. Cosa succederà quando Steffy scoprirà che Finn è vivo? Non resta che attendere le prossime anticipazioni americane per scoprirlo.