Le trame di Beautiful si infittiscono e si tingono di giallo, come svelano le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. Centrale la morte di Vinny, che porterà con sé un velo di mistero e tante conseguenze per Hope e Liam, vessati dal destino che rema sempre contro di loro. Nonostante la giovane Logan abbia scoperto che il figlio che aspetta Steffy è di Finn, non è riuscita a perdonare Liam, preferendo staccare la spina e chiedere la separazione. Un colpo basso per Spencer che, in lacrime, non ha potuto fare altro che accettare la decisione della moglie.

Ma i guai non sono finiti qui.

Anticipazioni di Beautiful: Liam e Bill investono Vinny

Nelle prossime puntate, i telespettatori assisteranno a un'evoluzione inaspettata delle trame. Vinny verrà messo agli arresti domiciliari, che non rispetterà. Nel frattempo, Hope inizierà a riavvicinarsi a Liam, che comincerà a sperare in una seconda possibilità.

Liam e Bill festeggeranno con qualche bicchierino di troppo e, dopo essersi messi in macchina, torneranno a casa. Sulla strada sentiranno un tonfo e, scesi dalla vettura, si troveranno davanti il corpo di Vinny. Bill non perderà tempo, esortando il figlio a risalire in auto e scappare.

Dopo qualche ora, la polizia troverà il ragazzo esanime, che verrà portato in ospedale.

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Hope verrà chiamata per identificare il corpo e con lei ci sarà anche un disperato Thomas, che giurerà vendetta per la morte di Vinny.

Thomas rinchiuso in una gabbia, anticipazioni Beautiful

I sensi di colpa saranno insostenibili per il giovane Spencer, che si confiderà con Hope.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Liam confesserà di aver ucciso Vinny e si presenterà alla polizia in compagnia della moglie e di Bill.

Dopo la sua deposizione, Liam verrà messo in carcere e Hope gli prometterà di stargli vicino, orgogliosa per il suo coraggioso gesto. Bill non sarà dello stesso parere, deciso ad aiutare il figlio a uscire di prigione.

Nel frattempo, per Thomas inizierà un incubo a occhi aperti. In maniera del tutto inaspettata, verrà rinchiuso in una gabbia. A compiere questo gesto sconsiderato e apparentemente senza spiegazione, sarà Justin: cosa lo ha spinto a mettere in pericolo il giovane Forrester?

Hope avrà un ruolo fondamentale in questa trama. Preoccupata per la lunga assenza di Thomas, capirà che è successo qualcosa e, dopo averlo rintracciato, resterà senza parole trovandolo intrappolato in una gabbia. Hope salverà Thomas, ma entrambi non riusciranno a capire cosa abbia mosso Justin ad agire in questo modo. Senza dubbio, c'entra la misteriosa morte di Vinny.