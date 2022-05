I telespettatori di Beautiful resteranno spiazzati nei prossimi mesi. Infatti, una delle protagoniste della soap opera, uscirà di scena per diverse puntate. Katherine Kelly Lang, che interpreta il ruolo di Brooke Logan, non sarà presente in alcuni episodi, a causa di un incidente. L'attrice, recentemente, è caduta da cavallo, si è fatta male ad una gamba e ha subito un intervento chirurgico e, pertanto, dovrà stare a riposo alcune settimane. In una recente intervista, l'interprete di Brooke ha rivelato che gli autori spiegheranno come mai Logan sparirà.

Beautiful, Katherine Kelly Lang cade da cavallo: Brooke esce di scena per alcune puntate

Brooke Logan uscirà di scena da Beautiful per diverse puntate. In Italia, l'assenza di uno dei personaggi principali della soap opera statunitense avverrà nei prossimi mesi. Negli ultimi giorni, infatti, Katherine Kelly Lang è caduta rovinosamente da cavallo, mentre stava trascorrendo una giornata con i suoi amici. Purtroppo, l'incidente è costato caro all'attrice, che è finita in ospedale ed è stata operata ad una gamba. In una recente intervista, rilasciata per il magazine diretto da Alfonso Signorini, l'interprete della mamma di Hope ha rivelato che, a causa dell'infortunio, ha dovuto prendersi del tempo per riprendersi, lontano dal set.

Pertanto, al momento, Katherine non sta prendendo parte alle riprese della soap.

Beautiful, prossime puntate: Brooke non sarà presente

Cosa accadrà al personaggio di Brooke Logan? Come verrà giustificata l'assenza di uno dei protagonisti principali della soap opera? A fare chiarezza ci ha pensato Katherine Kelly Lang, che ha rivelato quali soluzioni saranno adottate per giustificare la non presenza del suo personaggio nelle prossime puntate.

A tal proposito, l'interprete di Brooke ha confidato che cosa faranno gli autori di Beautiful: ''Non credo abbiano in mente qualcosa di particolare. Ci sarà una spiegazione del fatto che qualcosa è successo e andranno avanti da quel punto".

Beautiful, l'assenza di Brooke, finché Katherine Kelly Lang non si sentirà pronta per tornare

Per quanto tempo l'attrice di Brooke non sarà presente nella soap opera? Al momento, non c'è nessuna certezza a riguardo ma, a fare chiarezza, ci ha pensato l'interprete di Logan. Kelly Lang, infatti, ha spiegato che il suo personaggio tornerà in scena quando si sentirà pronta. In particolar modo, l'attrice ha dichiarato: ''Il dottore insiste che non devo affaticare la gamba: l'importante è non affrettare il processo di guarigione. Ho davanti a me sei settimane senza fare sforzi. Rientrerò sul set quando mi sentirò pronta e non più dolorante''. Non resta che attendere le prossime puntate di Beautiful, per scoprire come giustificheranno l'assenza di Brooke Logan dalla soap opera.