Continua l'appuntamento con le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate che andranno in onda da metà maggio negli Usa. Le trame americane rivelano che Ridge Forrester apprenderà la verità sulla fine delle sue nozze con Brooke Logan grazie a una rivelazione di Steffy.

Beautiful: Steffy capisce che Sheila le ha sparato

Le anticipazioni di Beautiful degli appuntamenti in onda in queste settimane negli Stati Uniti d'America (e quindi fra circa un anno in Italia) si soffermano sulle conseguenze del recupero della memoria da parte di Steffy.

Tutto inizierà quando Deacon farà una rivelazione sconvolgente a Brooke e sua figlia.

Le due donne, a questo punto, scopriranno che Sheila è immischiata nell'omicidio di Finn, dove Steffy è rimasta a sua volta ferita. A tal proposito, quest'ultima recupererà la memoria dopo essere rimasta in coma per alcuni giorni. La giovane Forrester resterà spiazzata quando capirà che Carter le ha sparato durante uno sconto nei pressi de Il Giardino. Nonostante tale scoperta, la sorella di Thomas deciderà di tenere la bocca cucita per paura delle ripercussioni.

Taylor e Ridge aiutano la figlia a smascherare la suocera

Negli appuntamenti di Beautiful previsti tra un anno in Italia, Steffy piangerà disperata quando si ricorderà che suo marito ha perso la vita per salvarla. A tal proposito, la sorella di Thomas si ricorderà che era molto in ansia quando Sheila aveva perso il controllo davanti a lei.

A questo punto la giovane Forrester deciderà di condividere l'agghiacciante verità con Taylor e Ridge, i quali l'aiuteranno a smascherare la suocera, colpevole dell'atroce omicidio del figlio.

Lo stilista scopre che c'è Sheila Carter dietro la fine delle sue nozze con Brooke

Ben presto Steffy metterà in azione un piano per incastrare Sheila.

La donna, infatti, suggerirà alla suocera di trascorrere alcune ore insieme al nipote, non sapendo di essere caduta in una trappola. Taylor, Ridge e la loro figlia attenderanno che la criminale entri nella casa sulla scogliera per metterla con le spalle al muro. Carter proverà a deviare i sospetti su di sé, anche se invano.

In questo frangente Ridge farà una scoperta choc. In particolare, lo stilista apprenderà che la madre di Finn aveva manomesso le etichette delle bottiglie di champagne di Brooke per farla ubriacare e farle baciare Deacon durante la vigilia di Capodanno. In questo modo Forrester senior scoprirà che dietro alla fine delle sue nozze di nasconde la mano di Sheila Carter.