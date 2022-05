Arrivano le anticipazioni settimanali della nuova soap opera spagnola intitolata 'Sei sorelle', interpretata fra gli altri da Celia Freijeiro (Adela Silva Torrealba), Maria Castro (Francisca Silva Torrealba), Mariona Tena (Bianca Silva Torrealba), Marta Larralde (Diana Silva Torrealba), Candela Serrat (Celia Silva Torrealba) e Carla Diaz (Elisa Silva Torrealba). I nuovi episodi si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 30 maggio al 3 giugno 2022, tutti i giorni su Rai 1 dalle ore 15:55 o su RaiPlay in streaming online.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla festa di fidanzamento di Blanca, sul tragico evento che porterà la famiglia Silva sul lastrico, sull'arrivo di Salvador Montaner, sulle rivolte degli operai in fabbrica a seguito della nomina del nuovo direttore e sulla nuova occupazione di Francisca e Celia.

Blanca si fidanza

Le anticipazioni di 'Sei sorelle' ci segnalano che il mondo della famiglia Silva sarà in procinto di essere scosso da un evento inaspettato e tragico. Le sei eleganti, belle e raffinate figlie di Don Fernando si prepareranno a festeggiare il fidanzamento ufficiale di una di loro, Blanca, che sta per diventare la promessa sposa del rampollo di una delle famiglie più in vista della città, i Loygorri.

Alla fastosa festa di fidanzamento dei due giovani si presenterà Salvador Montaner, un uomo prestante e di bell'aspetto che attirerà facilmente le attenzioni di tutte le donne presenti.

Gli operai scioperano

Dopo la tragedia appena vissuta, Adela, Blanca, Diana, Celia, Francisca ed Elisa saranno costrette a fare i conti con la realtà e con un mondo in cui le donne hanno pochissimi diritti.

Le sei sorelle, infatti, inizieranno a temere di non poter più avere il tenore di vita a cui sono abituate da sempre, soprattutto adesso che non hanno più una figura maschile a tutelarle. Per evitare che ciò avvenga, le sei ragazze saranno anche disposte a scendere a compromessi pur di non perdere il loro status sociale. Più tardi, le sei sorelle decideranno di assumere il comando dell'azienda tessile del padre, nominando Salvador Montaner come direttore.

Nonostante ciò la situazione della famiglia Silva non migliorerà anzi inizierà a patire gli strascichi delle loro bugie. Nel frattempo, Don Ricardo ideerà un piano per portare le sei nipoti alla rovina e vendicarsi di loro.

In fabbrica, gli operai inizieranno a manifestare veementemente nei confronti della dirigenza, colpevole di non pagare i lavoratori da tre settimane. Per aiutare l'economia famigliare, Francisca accetterà di cantare nel cabaret della famiglia di Gabriel, mentre Celia deciderà di lavorare come operaia nella sua fabbrica.