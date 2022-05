Brutta avventura per Katherine Kelly Lang. Nella giornata della festa della mamma, l’attrice di Beautiful ha deciso di trascorrere la domenica insieme ai suoi amici, facendo una gita fuori porta. L’interprete di Brooke Logan ha fatto una rovinosa caduta da cavallo e uno sconosciuto ha chiamato i soccorsi. Nella giornata di domenica 8 maggio, Katherine ha rassicurato i suoi follower, pubblicando alcuni scatti a testimonianza di quanto accaduto. L'attrice della soap opera statunitense è ancora ricoverata in ospedale e ha spiegato che potrà lavorare solo una settimana, per poi stare a riposo.

Beautiful, Katherine Kelly Lang va a cavallo e cade

Katherine Kelly Lang ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti in cui ha spiegato ai suoi fan quanto le è accaduto, durante una gita con i suoi amici. L’attrice di Brooke ha pubblicato nove scatti, per immortalare il ricordo di una brutta domenica, in cui le cose non sono andate secondo i suoi piani. L’interprete della soap opera ha spiegato ai follower di essersi recata a fare un giro di circa quaranta miglia a cavallo. Purtroppo, però, dopo circa sedici miglia, qualcosa è andato storto. In particolar modo, la protagonista di Beautiful ha spiegato di essere inciampata e di essere caduta.

Beautiful, l’interprete di Brooke Logan viene soccorsa dopo una caduta

A quel punto, Kelly Lang ha confidato alcuni dettagli sull’incidente. A tal proposito, Katherine ha detto di essersi slogata la caviglia e anche il piede ha subito un trauma, girandosi di novanta gradi rispetto alla gamba. L’attrice di Brooke Logan ha affermato: ''Uno sconosciuto ha chiamato il 911 e per fortuna ero con i miei amici''.

A quel punto, sul posto, è arrivata un’ambulanza e i soccorritori hanno portato l’interprete di Beautiful in ospedale.

Beautiful: dopo la caduta, l’attrice di Brooke lavorerà una settimana

A causa della brutta caduta da cavallo, Katherine Kelly Lang avrà conseguenze e ripercussioni sul suo lavoro di attrice. A tal proposito, l’interprete della mamma di Hope ha rivelato: ''Nessun peso sul piede per sei settimane.

Andrò al lavoro questa settimana e cercherò di guarire velocemente. Oggi sono ancora in ospedale''. Probabilmente, gli autori della soap opera statunitense dovranno fare delle modifiche alla storyline del personaggio di Brooke, giustificando, in qualche modo, l'assenza della protagonista di Beautiful nelle prossime scene che verranno girate. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Logan uscirà di scena per qualche puntata e in che modo, gli autori della soap opera statunitense, giustificheranno tale eventualità.