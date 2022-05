Lulù Selassié ha deciso di svelare i motivi della rottura con Manuel Bortuzzo. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 4 maggio, la Principessa ha fornito alcuni retroscena su come è maturato l'addio. La 23enne ha precisato di non essere arrabbiata con l'ex fidanzato, ma è convinta che sia stato allontanato da terze persone.

La Principessa vuota il sacco

In una lunga intervista al magazine diretto da Signorini, Lulù Selassié si è tolta qualche sassolino dalla scarpa in merito alla rottura con Manuel Bortuzzo. La diretta interessata ha confidato di essere venuta a conoscenza di essere tornata single come i suoi fan, tramite il comunicato dell'Ansa.

La 23enne ha ammesso di essere rimasta spiazzata: "Per i sentimenti che abbiamo provato, vorrei che non fosse così".

La Principessa ha sostenuto che la colpa dell'addio sia stata di terze persone che hanno ostacolato la coppia e li hanno portati ad allontanarsi sempre di più. Come un fiume in piena, la 23enne ha rivelato un retroscena legato a Manuel: "E' stato lui a lasciarmi. Ieri, mi ha pure bloccato su Whatsapp".

Dopo l'addio, Bortuzzo avrebbe rifiutato un confronto

Lulù ha fatto sapere di essere sempre stata una persona matura, quindi, prima della rottura, si sarebbe aspettata un confronto faccia a faccia con Bortuzzo. A proposito di un possibile confronto, la Principessa ha rivelato che al 22enne sarebbe stato vietato di incontrarla: "Non può, gli hanno detto di non farlo".

Sebbene la sorella di Clarissa e Jessica Selassié abbia ribadito di non essere arrabbiata con il suo ex, si è domandata perché Manuel abbia deciso di dare retta alle persone che gli sono intorno. Stando al punto di vista della Principessa, se avessero avuto un confronto, probabilmente non si sarebbero mai lasciati.

Infine, la diretta interessata ha fatto sapere di esserci rimasta male per un gesto di Manuel in cui avrebbe sminuito la loro storia d'amore.

Manuel stizzito per una domanda sull'ex fidanzata

Mentre Lulù Selassié ha deciso di vuotare il sacco e raccontare la sua versione dei fatti, Manuel Bortuzzo sembra averci messo una pietra sopra. Nella giornata di martedì 3 maggio, lo sportivo è stato protagonista nella conferenza stampa Rai per il film riguardante la sua storia.

Al momento delle domande, una giornalista ha chiesto al 22enne perché sia giunta al capolinea la storia con l'ex conquilina del Grande Fratello Vip 6.

Il diretto interessato, però, con stizza ha prontamente replicato: "No grazie, sono qui per altro". In un secondo momento, Manuel ha ironizzato sulla vicenda per stemperare la tensione: "Vorrei annunciare una serie tv sulla storia dopo. Non so se la Rai è contenta..."