Le anticipazioni sul finale di Brave and Beautiful rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende della coppia composta da Cesur e Suhan che, fino alla fine, si ritroveranno a fare i conti con dei pericoli che metteranno a repentaglio il loro grande amore.

Suhan, infatti, si ritroverà vittima di un terribile sequestro, che rischierà di mettere a repentaglio non solo la sua vita, ma anche quella del bambino che porta in grembo.

Cesur disperato per il rapimento di Suhan: anticipazioni Brave & Beautiful finale

Nel dettaglio le anticipazioni delle ultime puntate di Brave and Beautiful, che entro giugno saranno in onda su Canale 5, rivelano che dopo il sequestro di Suhan, di cui si perderanno le tracce, Cesur deciderà di rilasciare un'intervista in cui annuncia una lauta ricompensa per chi darà informazioni su quanto sta accadendo alla sua amata.

Dopo questo annuncio, ecco che Cesur si ritroverà a parlare con l'amica del tassista Rasim, che gli racconta di aver partecipato a portare Riza a Korludag.

A quel punto, messa al corrente la polizia di questa situazione, ecco che si metteranno subito sulle tracce di questo uomo, ma Riza lo verrà a sapere in tempo e non si farà problemi a ucciderlo.

Riza mette in pericolo la vita di Suhan nel finale della serie tv Mediaset

I colpi di scena non mancheranno e gli spoiler di queste ultime puntate della serie tv turca di Canale 5 rivelano che Suhan riuscirà a farsi notare da un uomo di passaggio vicino alla casa dove viene tenuta prigioniera da Riza.

A quel punto la donna riuscirà a convincere questa persona a farsi dare il cellulare, così da potersi mettere in contatto al più presto col suo amato Cesur.

Immediata la reazione di Cesur che, nel momento in cui avrà tutte le informazioni necessarie sul luogo in cui si trova, riuscirà finalmente a salvarla e lo farà assieme a Tahsin.

Suhan in pericolo di vita, Tahsin muore: anticipazioni Brave and Beautiful ultime puntate

Un durissimo colpo per Riza che, nel momento in cui scoprirà tutto, non esiterà a mettere in atto l'ennesimo piano diabolico.

Le anticipazioni di queste ultime puntate della serie Brave and Beautiful rivelano che l'uomo mirerà ancora una volta a distruggere la felicità della coppia, motivo per il quale non si farà problemi ad attuare l'ennesima vendetta.

Suhan si ritroverà così, ancora una volta, in serio pericolo di vita, mentre suo padre Tahsin perderà la vita. Alla fine, però, l'amore riuscirà a trionfare: Cesur e Suhan, infatti, avranno la meglio e potranno vivere la loro favola insieme al frutto del loro grande amore, felici e contenti per questa ritrovata serenità.