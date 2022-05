Secondo le ultime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da domenica 29 maggio a sabato 4 giugno, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Maja verrà a sapere che Florian ha avuto una paralisi alla mano e subito accorrerà da lui per vedere le sue condizioni di salute, ma poi i due finiranno per avvicinarsi più del dovuto.

Nel mentre, Max cercherà un'occupazione a Gerry che nell'attesa aiuterà Erik che starà sostituendo Florian come forestale.

Poi Vanessa troverà un lavoro a Gerry nella lavanderia che non piacerà a quest'ultimo, ma nonostante ciò lo accetterà.

Infine, Florian guarirà dalla paralisi alla mano, ma durante un'escursione nel bosco verrà colpito da febbre altissima e quindi Maja lo porterà nel capanno in attesa dei soccorsi.

Maja farà visita a Florian

Nelle puntate di Tempesta d'Amore in onda settimana prossima, Michael dirà a Florian che la sua paralisi alla mano è stata causata da un’infiammazione della ferita e quindi, gli prescriverà un antibiotico. Intanto, Maja verrà a sapere di quanto successo a Florian e andrà a fargli visita e si prenderà cura di lui. In questa circostanza i due si avvicineranno più del dovuto.

Poco dopo, Max vorrà cercare un'occupazione a Gerry.

Nel frattempo quest'ultimo si divertirà a dare una mano a Erik che starà sostituendo Florian come forestale. Poi però Vanessa procurerà al ragazzo un lavoro che sarà meno divertente dell'aiutare Erik.

Florian verrà colpito da febbre alta durante un'escursione nel bosco

Successivamente, Max spingerà Gerry ad accettare l’impiego in lavanderia.

Il ragazzo sarà molto titubante ma alla fine acconsentirà, anche se durante il primo giorno di lavoro incontrerà Werner e gli dirà subito di non amare questa professione, come suo fratello.

Intanto, Florian recupererà l’uso della mano, ma poi l'uomo farà un'escursione nel bosco e all'improvviso verrà sorpreso dalla febbre alta.

Fortunatamente per Florian, Maja sarà con lui e lo soccorrerà e trasporterà nel suo rifugio, il tutto in attesa dei soccorsi. I due quindi aspetteranno l'arrivo di Michael, ma nel mentre Florian si addormenterà.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Tempesta d'amore per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti. In particolare i telespettatori avranno modo di scoprire cosa succederà a Florian una volta che giungeranno i soccorsi nel bosco. Intanto, per chi volesse rivedere i precedenti appuntamenti, potrà farlo tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.