In Brave and Beautiful le prossime puntate, in onda su Canale 5, saranno ricche di colpi di scena. Riza infatti, dopo essere stato arrestato per l'omicidio di Adalet, riuscirà a evadere dal carcere e vorrà vendicarsi di Suhan e Cesur. La coppia verrà messa sotto scorta dal procuratore, vista la pericolosità del fuggitivo.

Il piano di Riza per evadere dal carcere: anticipazioni Brave and Beautiful

Riza, il cattivone di Brave and Beautiful, sarà ancora protagonista delle prossime puntate della Serie TV turca. L'uomo, infatti, cadrà nella trappola tesa dal procuratore Serhat con la complicità di Suhan e Cesur e finirà in carcere per l'omicidio di Adalet.

Il cattivo della serie tv turca mediterà vendetta contro chi l'ha incastrato e cercherà un modo per evadere dal carcere. Dalle anticipazioni riguardanti le nuove puntate si viene a sapere che il fratello di Adalet riuscirà nel suo intento. L'uomo, dal carcere, fingerà di telefonare al suo avvocato, mentre invece chiamerà Turan. In seguito Riza si ferirà apposta, picchiando il volto contro le sbarre della cella. A seguito di questo, verrà portato in ospedale per essere medicato. Qui riuscirà a entrare in possesso di una pistola che Turan gli avrà lasciato nel bagno.

Il fratello di Adalet evade sparando a due guardie

In Brave and Beautiful il pubblico vedrà Riza risalire in macchina con le due guardie per fare ritorno in carcere.

Durante il tragitto, l'uomo chiederà agli agenti di fermare l'auto in quanto dovrà espletare dei bisogni. I poliziotti si fermeranno e mentre uno di loro gli aprirà la portiera, Riza estrarrà la pistola e sparerà contro i due agenti di custodia. Uno di loro morirà sul colpo, mentre l'altro sarà in gravissime condizioni. Un vero spargimento di sangue.

A questo punto Riza verrà raggiunto da Turan, che lo porterà in un luogo sicuro. Subito Serhat verrà avvisato dell'evasione di Riza.

Riza, accecato dall'odio, vuole vendicarsi di Cesur e Suhan

Il procuratore avrà timore che Riza voglia vendicarsi di Suhan e Cesur. Serhat, infatti, sarà certo che Riza non lascerà il Paese fino a quando non si sarà vendicato di loro per il suo arresto.

Il procuratore, quindi, deciderà di mettere sotto scorta sia Cesur che Suhan. Cesur non gradirà affatto di vivere sotto scorta e maledirà il fatto di non aver ucciso il fratello di Adalet quando ne ha avuto l'occasione. Comunque sia, Serhat avrà ragione nel preoccuparsi, visto che Riza sarà più deciso che mai a farla pagare a Cesur e Suhan. In attesa di scoprire come si evolverà questa vicenda, si ricorda che Brave and Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 16:20.